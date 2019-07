Per Huawei Mate 20 e 20 Pro una nuova esperienza audio e video con l’aggiornamento 131

Nessun ritardo più Per EMUI 9.1 sui Huawei P20 e P20 Pro - aggiornamento 311 a fine luglio : Finalmente, è proprio il caso di dirlo. EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro è realtà per tutti dispositivi no brand. Il rilascio dei rispettivi firmware è globale e sta investendo, anche se solo gradatamente, anche il nostro paese. Ai primi avvistamenti dell'EMUI 9.1 su Huawei P20 Pro è stato dedicato un doveroso approfondimento sulle pagine di OM solo 3 giorni fa. In un primo momento la release ha riguardato solo la variante premium per ...

Almeno 5 soluzioni Per acquistare Huawei Mate 20X 5G tramite Vodafone : tutte le offerte disponibili : Arrivano finalmente notizie concrete per gli utenti italiani che sono interessati all'acquisto di un Huawei Mate 20X 5G, grazie soprattutto all'impegno di Vodafone, che di recente ha deciso di affiancare Amazon nella vendita di uno smartphone che ha fatto molto parlare di sé in queste settimane. A conti fatti, si tratta del primo device 5G concepito dal produttore cinese, destinato a fare la differenza nel nostro Paese. A maggior ragione se ...

Huawei P30 Lite è in suPer offerta da Esselunga fino al 7 agosto : Huawei P30 Lite è in super offerta da Esselunga: sarà infatti disponibile al prezzo 279 euro fino al 7 agosto. Interessante, non trovate? L'articolo Huawei P30 Lite è in super offerta da Esselunga fino al 7 agosto proviene da TuttoAndroid.

Ai nastri di partenza EMUI 9.1 Per Huawei P20 Pro : la B11 esordisce in Italia : Il termine massimo per Huawei P20 Pro è ormai alle spalle, almeno per quanto riguarda coloro che erano ansiosi di ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo alcune novità ufficiali che vi abbiamo riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, in riferimento ai device che sono stati lanciati sul mercato Italiano nello scorcio iniziale del 2018, oggi 25 luglio posso darvi finalmente un annuncio molto incoraggiante per tutti. Volendo, anche per ...

Lettore delle impronte digitali ai massimi livelli Per Huawei P30 e P30 Pro con patch B186 : Stanno arrivando alcune indicazioni davvero interessanti in questi giorni per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano il nuovo aggiornamento di luglio, destinato a top di gamma come Huawei P30 e P30 Pro. Effettivamente i due smartphone Android sono stati un pochino messi da parte in queste settimane dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che quanto trapelato nelle ultime ore sblocca la situazione sotto tanti aspetti. ...

Huawei continuerà ad utilizzare i processori Qualcomm sui propri smartphone - governo USA Permettendo : Il fondatore e CEO di Huawei ha confermato che il produttore continuerà a rifornirsi dalle aziende statunitensi se il governo degli USA lo consentirà L'articolo Huawei continuerà ad utilizzare i processori Qualcomm sui propri smartphone, governo USA permettendo proviene da TuttoAndroid.

Criticati Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite con EMUI 9 su batteria e surriscaldamenti : consigli Per tutti : Sono costanti i problemi segnalati negli ultimi tempi da parte coloro che hanno acquistato modelli come i vari Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite. In particolare, si parla molto di problemi di surriscaldamento, ma anche di batteria. Persino per il fratello maggiore della famiglia, dopo aver analizzato l'ultimo pacchetto software giunto qui in Italia qualche settimana fa. Proviamo dunque ad esaminare più da vicino quanto avvenuto, ma soprattutto ...

Per più tempo Huawei ti regala l’estate : su Huawei P30 e P30 Pro scadenza prolungata Per i premi : Il programma Huawei ti regala l'estate continuerà ancora oltre l'originale scadenza dell'iniziativa commerciale. Sull'acquisto del Huawei P30 e P30 Pro, in particolar modo, i premi in regalo previsti potranno essere richiesti oltre i tempi massimi stabiliti in un primo momento. Si tratta senz'altro di una buona notizia per chi si appresta ad acquistare uno dei 2 top di gamma. L'operazione a premi del produttore prevede più iniziative in ...

Grosso impatto anche Per Huawei Mate 10 Pro TIM con aggiornamento B300 : EMUI 9.1 il 23 luglio : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche da parte dei possessori di un Huawei Mate 10 Pro brandizzato TIM, che in queste ore ha iniziato a ricevere l'aggiornamento EMUI 9.1 tramite la patch di luglio. Secondo le prime informazioni raccolte, non dovremmo essere distanti in termini di pesantezza del pacchetto software e changelog rispetto a quanto abbiamo riscontrato pochi giorni fa con la variante no brand. Tramite l'apposito articolo, tra ...

ImPerdibili foto Huawei Mate 30 Pro dal vivo in metro : almeno due conferme : Un Huawei Mate 30 Pro in giro su un treno della metropolitana non è certo un'occasione da lasciarsi sfuggire per cogliere qualche dettaglio in più del top di gamma. La "paparazzata" è avvenuta naturalmente in Cina e si riferisce agli scatti presenti a fine articolo. Dalle immagini trapelate sembra di capire che il Huawei Mate 30 Pro sia sottoposto a test di connettività cellulare. Lo si capisce dai cavi di collegamento di due esemplari del ...

Huawei Mate X è pronto Per l’esordio sul mercato : ecco le caratteristiche definitive : Pare che tutto sia ormai pronto per l'esordio ufficiale sul mercato di Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese. ecco le sue feature L'articolo Huawei Mate X è pronto per l’esordio sul mercato: ecco le caratteristiche definitive proviene da TuttoAndroid.

La EMUI 9.1 è in rilascio Per tanti Huawei e qualche HONOR : ecco la lista completa : tanti smartphone Huawei e alcuni smartphone HONOR stanno ricevendo l'aggiornamento alla EMUI 9.1, ecoo la lista completa di tutti i dispositivi coinvolti. L'articolo La EMUI 9.1 è in rilascio per tanti Huawei e qualche HONOR: ecco la lista completa proviene da TuttoAndroid.

L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a giorni Per Honor 7X - Huawei P30 e P30 Pro : Il mese scorso Honor ha rilasciato l'aggiornamento della versione beta dell'interfaccia EMUI 9.1 per Honor 7X in India, ma l'azienda ha promesso di avviare l'update nel paese anche per la versione stabile basata su Android 9 Pie entro la fine di questo mese. L'update potrebbe raggiungere anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a livello globale. L'articolo L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a ...

Huawei chiarisce che andrà dritta Per la sua strada con o senza gli Stati Uniti : Il fondatore e CEO di Huawei ha ribadito che, nonostante la crisi con il governo statunitense, il colosso cinese continuerà ad andare avanti per la propria strada L'articolo Huawei chiarisce che andrà dritta per la sua strada con o senza gli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.