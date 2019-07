Pensioni anticipate e LdB2020 | probabile proroga OD e slittamento della quota 41

Pensioni anticipate e Quota 100 : il 1° agosto usciranno 6.235 statali : Mancano ormai pochi giorni all'arrivo del mese di agosto e con l'occasione si concretizzerà finalmente il primo assegno per migliaia di lavoratori pubblici che hanno fatto richiesta di fruizione della nuova Quota 100. Il meccanismo di accesso anticipato alla pensione prevede infatti per gli statali la maturazione di una finestra semestrale per poter beneficiare dell'assegno pubblico, oltre al conseguimento degli altri requisiti di legge (almeno ...

Pensioni anticipate : con la quota100 triplicate le uscite nei primi sei mesi dell'anno : Arrivano importanti aggiornamenti in merito ai dati sui pensionamenti anticipati in Italia nel primo semestre del 2019. Le statistiche dell'Istituto pubblico di previdenza mettono infatti in evidenza il forte trend registratosi a livello di pratiche inoltrate da parte dei lavoratori, con i flussi di richieste che risultano addirittura triplicati rispetto all'anno precedente. Se si prendono infatti come riferimento i dati del settore privato (non ...

Pensioni - effetto «quota 100» : triplicano le uscite anticipate : Le Pensioni liquidate dall’Inps nei primi sei mesi dell’anno registrano un vero e proprio boom degli assegni anticipati. Escludendo il settore pubblico, per il quale la prima...

Pensioni anticipate : Quota 100 continua a crescere - ma resta da sciogliere il nodo Q41 : Nonostante la prossima pausa estiva la discussione sui prossimi passi da compiere per riformare il sistema previdenziale resta più accesa che mai. Il Governo si trova di fronte alla necessità di preparare i contenuti chiave da inserire all'interno della nuova legge di bilancio 2020, che dovrà concretizzarsi nella sua bozza iniziale già il prossimo settembre. In questo ambito vanno lette le ultime dichiarazioni in arrivo dall'esecutivo, ma anche ...

Pensioni anticipate Quota 100 e Opzione Donna - Armiliato (CODS) : 'Porre rimedio' : Dopo gli ultimi aggiornamenti in arrivo dall'Inps rispetto alle domande di accesso alla pensione anticipata tramite Quota 100 è tornata al cento del dibattito la questione delle differenze di genere. Le richieste di tutela previdenziale da parte delle donne continuano infatti a restare una Quota minoritaria rispetto al numero complessivo di pratiche inviate. Un fenomeno che si spiega evidentemente con la severità del parametro contributivo di ...

Uscita Pensioni anticipate a 62 anni : assegno più basso di 272 euro rispetto isopensione : Arrivano le prime simulazioni di calcolo delle pensioni da Il Sole 24 Ore dei lavoratori in Uscita con la pensione anticipata a 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi minimini grazie al contratto di contratto di espansione rispetto alla precedente misura dell'isopensione. Lo strumento, previsto dal Decreto legge numero 34/2019, consente di accompagnare alla pensione i lavoratori delle imprese con almeno mille dipendenti, con un risparmio ...

Pensioni anticipate opzione donna - Armiliato (CODS) : 'Rischio prassi assistenziale' : Dal Comitato opzione donna Social si torna a mettere in evidenza le mancate tutele del nostro sistema previdenziale rispetto alle esigenze di tante donne che si dividono tra il proprio impiego ed il lavoro di cura. A tal proposito, la fondatrice Orietta Armiliato ha pubblicato all'interno del gruppo un post nel quale si rivendica ancora una volta la necessità di agire per avviare maggiori tutele, sottolineando al contempo le attuali irregolarità ...

Pensioni anticipate opzione donna - Proietti (Uil) : 'Pdl C1818 in direzione auspicata' : Sul tema della proroga dell'opzione donna si sono succeduti importanti aggiornamenti nelle scorse ore, a partire dalla proposta di legge C.1818 riportata all'interno del Comitato opzione donna social per un'estensione della misura al 2020. L'evento rappresenta infatti un importante passo in avanti non solo per l'estensione della misura di flessibilità destinata alle donne, ma anche per la presenza al suo interno di un primo riconoscimento del ...

Pensioni anticipate - Durigon : 'Presto uscita quota 41 - ma ora contributi a opzione donna' : Arrivano conferme sulla possibilità di arrivare alle Pensioni anticipate a quota 41, cioè con 41 anni di contributi versati per tutti in alternativa alla quota 100, dal Sottosegretario del Ministero del Lavoro e Responsabile del Dipartimento del Lavoro della Lega, Claudio Durigon. Intervenuto nella trasmissione "In Onda" del 13 luglio scorso, Claudio Durigon ha tracciato i dati sull'andamento delle Pensioni a quota 100 nei primi mesi di ...

Pensioni anticipate a 62 anni o 37 - 10 mesi di contributi : scivolo alternativa a quota 100 : Arriva il maxi-scivolo per andare in pensione anticipata cinque anni prima della pensione di vecchiaia oppure, a determinate condizioni, con circa di 38 anni di contributi, meno di quelli richiesti per la pensione anticipata prevista dalla riforma Fornero e per le uscite a quota 100. Tuttavia, lo scivolo per le Pensioni anticipate non risulta esente da inconvenienti: dopo l'approvazione del Decreto Crescita di fine giugno che ha previsto questo ...

Pensioni anticipate grazie alle aziende : scivolo di sette anni simile ad isopensione e Ape : Nel decreto crescita è previsto da un emendamento uno scivolo di sette anni per andare anticipatamente in pensione per lavoratori subordinati nelle grandi aziende. La misura se l’emendamento sortisse i suoi effetti e venisse validato dal Parlamento, consentirebbe questo largo anticipo di pensione fino al 31 dicembre 2020, essendo una misura sperimentale. Con questo scivolo diventerebbero molteplici le vie di uscita dalla pensione grazie alle ...