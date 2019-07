Party dress | come indossarlo in versione estiva

Fonte : dilei

(Di lunedì 29 luglio 2019) Cosa indossare in spiaggia per unserale? Ma il! Ripescato direttamente dagli anni ’80, adesso è tornato alla grande. Mini, luminoso, fresco e leggerissimo, fa risaltare al massimo l’abbronzatura appena presa, soprattutto se messo nel modo giusto.abbinarlo con stile? Ecco qui qualche consiglio. Abito Balmain, sandali Valentino, borsa a spalla Saint Laurent, palette ombretti Pupa, eau de toilette Gucci Guilty: in paillettes Ilin paillettes, soprattutto se inmini, ha un allure anni ’80 che adesso va moltissimo. Questo genere di abito si addice bene ai fisici androgini e a rettangolo, oppure alle donne a mela, che vogliono puntare l’attenzione sulle gambe. L’ideale, soprattutto per i fisici a rettangolo, è quello di creare otticamente un punto vita in modo da muovere la figura, con cinture sottili o ...

