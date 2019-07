Papà di Finn Elder: lui "brava persona"

E' "un bravo ragazzo". Così,riferendosi al figlio,il padre diegan L., il giovane americano reo confesso dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega,morto in servizio a Roma colpito da 11 coltellate. Ethanalla Cnn davanti casa a San Francisco aggiunge: E' "una situazione precaria", ma sappiate, lui è "una". E Amanda Knox sul web scrive: "Il processo dovrebbe tenersi in aula, non davanti al tribunale dell'opinione pubblica. In ogni caso è una tragedia. Mio cuore vicino a famiglia della vittima".(Di lunedì 29 luglio 2019)