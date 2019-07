Pagani Huayra BC - La Roadster è in arrivo

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 29 luglio 2019) A oltre tre anni dal debutto dellaBC, svelata al Salone di Ginevra del 2016, lastupisce ancora gli appassionati, annunciandone una variante. La supersportiva dedicata al collezionista americano Benny Caiola, dunque, sarà anche open top ma, per il momento, non sono stati comunicati né la data del debutto, né dettagli sulla produzione di questa nuova serie limitata. Più leggera e con 800 CV. LaBC è stata creata per essere la versione stradale più estrema della due posti di San Cesario sul Panaro. Costruita in soli 20 esemplari, l'erede spirituale della Zonda Cinque dispone di una carrozzeria specifica (l'unico pannello di carbonio in comune con le altreè quello del tetto) e di una meccanica aggiornata: il peso a secco raggiunge i 1.218 kg, 132 in meno delle altre. Il V12 biturbo di 6.0 litri firmato Mercedes-AMG è stato portato fino a ...

