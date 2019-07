Padre lascia figli in auto | morti per il caldo L' urlo disperato | ' Li ho uccisi'

Brindisi - autista vede la famiglia africana e tira dritto : Padre madre e bimbo lasciati sotto il sole : Grave episodio di razzismo a Ostuni. Un autista di un pullman dei trasporti pubblici ha notato una famigliola africana in attesa sul marciapiede. Ma invece di accostare il mezzo per agevolare la salita dei passeggeri ha premuto il piede sull'acceleratore ed è andato via. padre, madre e bambino sono stati lasciati sotto il sole cocente.Continua a leggere

Picchia la figlia e la lascia esanime : auto la investe. Padre a processo per omicidio : Era in strada esanime per le botte ricevute dal Padre quando un'auto l'ha investita, schiacciandola e rompendole le ossa. Così è morta Azka, 19enne di Macerata che aveva denunciato il Padre, Muhammad Riaz, per maltrattamenti e violenza sessuale. La ragazza è stata investita un anno fa da un'auto guidata da un cittadino ucraino. Nonostante non abbia provocato direttamente la morte di Azka, suo Padre è a processo per omicidio.

Dramma Ospina - peggiorano le condizioni del Padre : il portiere costretto a lasciare il ritiro della Colombia [DETTAGLI] : COPPA AMERICA – Dramma nelle ultime ore per la famiglia Ospina. Il portiere del Napoli, David, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale Colombiana, impegnata in Coppa America, a causa dell’aggravarsi delle condizioni del padre. L’estremo difensore ha chiesto un permesso al Ct Queiroz per volare a casa e stare accanto al genitore, malato da tempo. Si era addrittura diffusa la notizia della morte del padre di Ospina, ...

Albiol in procinto di lasciare il Napoli - eppure il Padre aveva dichiarato tutt'altro : Raul Albiol è sempre più in procinto di lasciare Napoli, con l'opzione Villarreal che diventa sempre più insistente (come confermano le poche parole di De Laurentiis). eppure circa un mese fa il padre del difensore napoletano ai microfoni di Radio Marte si era espresso in tutt'altro modo in merito al futuro del figlio: "Raul sta davvero bene. Ritorno a Valencia? Si ma solo per le vacanze. Vuole vincere lo Scudetto e ne