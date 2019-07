Overshoot Day | da oggi sono finite le risorse 2019 del Pianeta

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) È arrivato il giorno:, 29 luglio l’uomo ha utilizzato tutte lenaturali che la Terra può rigenerare nel. Ad annunciarlo il Global Footprint Network, un’organizzazione di ricerca internazionale che monitora l’impronta ecologica dell’uomo e tiene la contabilità dello sfruttamento dellenaturali. Il giorno dell’segna la data in cui il consumo dida parte dell’uomo eccede ciò che gli ecosistemi della Terrain grado di rigenerare per quell’anno: cioè si inizia a dare fondo alle riserve del. Da questo giorno, l’umanità comincia a consumare più di quello che ilriesce a riformare durante l’anno, bruciandodel futuro. The precise EarthDay date for each year is less significant than the sheer magnitude of ecological. Over the last decades, the date has been creeping up ...

