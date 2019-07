Oroscopo Leone | agosto | soddisfazioni sul lavoro | bene l' amore

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Tra meno di qualche giorno daremo il benvenuto al mese di, vediamo cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno del. Sarà un periodo vantaggioso per i sentimenti, chi è in coppia potrebbe iniziare a parlare di progetti importanti per il futuro, come il matrimonio, mentre i single avranno l’opportunità di fare incontri interessanti. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo sarà un momento positivo, in cui si potranno ottenere belle; qualcuno potrebbe dover sacrificare un po’ le proprie vacanze, per favorire la conclusione di un affare importante. Al contrario un occhio di riguardo sarà da dedicare alla salute e alla forma fisica, qualcuno potrebbe risentire di lievi malesseri, meglio evitare gli sforzi. Ecco di seguito l’completo del mese di2019 per il segno del, con previsioni astrologiche sue salute....Continua ...

