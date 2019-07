OPPO presenta il suo smartphone del futuro e apre la VOOC Flash Charging a otto aziende

OPPO ci presenta il suo nuovo prototipo di smartphone con schermo che prosegue sui lati : Da OPPO arrivano alcune foto che ci mostrano un interessante prototipo a cui sta lavorando e che mettono in risalto soprattutto il suo particolare display L'articolo OPPO ci presenta il suo nuovo prototipo di smartphone con schermo che prosegue sui lati proviene da TuttoAndroid.

OPPO ha presentato in Italia il suo smartphone 5G. La strategia e quanto ha investito : Se Huawei aveva scelto Milano per annunciare il suo piano di investimenti da 3,1 miliardi di dollari in due anni (con la creazione di tremila posti di lavoro: mille diretti e duemila indiretti), Oppo invece ha puntato su Roma per il lancio di Reno 5G, il telefonino che intende sfruttare le reti superveloci di nuova generazione (una delle primissime aziende a farlo): data di arrivo in Italia prevista, con TIM, fine luglio. Marchio ancora ...

OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno - Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio : Mentre OPPO Reno 10 sarà presentato il 26 giugno al MWC di Shanghai, per Xiaomi CC9 dovremo aspettare il 2 luglio, quando sarà presentato in Cina. L'articolo OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno, Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio proviene da TuttoAndroid.