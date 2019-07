Omaggio a Carla Accardi alla Galleria d’Arte Modena di Roma

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nuove opere arricchiscono la mostra DONNE. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, in corso con successo fino al 13 ottobre 2019di, con un. La mostra, a cura di Arianna Angelelli, Federica Pirani, Gloria Raimondi e Daniela Vasta, è promossa daCapitale, AssessoratoCrescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Organizzazione Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Cineteca di Bologna e Istituto Luce. L’artista siciliana (Trapani 1924 –2014) è presente in mostra dal 23 luglio al 1 settembre 2019 con una serie di importanti opere dei decenni Settanta e Novanta del Novecento e alcuni documenti d’archivio, a testimonianza del percorso artistico, politico e personale di. Bozzetto per scultura e Bozzetto, del 1971-1972, risalgono al concorso bandito dal Comune nel 1970 per la ...

