Olimpia Milano – Conclusa la telenovela Mike James | risolto il contratto del giocatore

Mercato Olimpia Milano – Vicina la risoluzione di James Nunnally : pronto il trasferimento in Cina : James Nunnally pronto a risolvere il suo contratto con l’Olimpia Milano: l’ex Avellino e Fenerbahce firmerà con gli Shanghai Sharks L’arrivo di Ettore Messina sulla panchina dell’Olimpia Milano ha portato con sé diversi cambiamenti. Uno fra tutti riguarda gli status di due dei migliori giocatori della passata stagione, Mike James e James Nunnally. Se per il primo è in atto un vero e proprio braccio di ferro, tra presunte bugie e chiare ...

Olimpia Milano – “Non rientra nei nostri piani” - Ettore Messina scarica Mike James! Il cestista furioso : “mi ha mentito” : Ettore Messina non ritiene importante Mike James nel roster dell’Olimpia Milano: il playmaker americano si sfoga sui social e parla di bugie Mike James è stato il trascinatore dell’Olimpia Milano nella passata stagione, annata che però non ha portato l’Olimpia Milano alla realizzazione di alcun obiettivo. L’arrivo di Ettore Messina poi ha fatto finire l’ex Lakers ai margini della rosa: gli acquisti di due ...

Basket - Ettore Messina : “Ho informato Mike James che non rientra più nei piani dell’Olimpia Milano”. Il play lascia dopo un anno : Mike James non è più nei piani dell’Olimpia Milano. A dichiararlo è Ettore Messina, in una nota diffusa dal sito ufficiale della società pochi minuti fa. Finisce dopo un anno, dunque, il rapporto tra il play di Portland, sul quale ci sarebbe l’interesse del Maccabi Tel Aviv secondo radio mercato, e il team biancorosso, che lascia da miglior realizzatore dell’ultima Eurolega con 19.83 punti e 6.4 assist di media, mentre in Serie ...

Basket - tutti i nuovi acquisti dell’Olimpia Milano. Obiettivo concreto : i playoff di Eurolega. Sognando la Final Four… : Gli ultimi in ordine tempo sono Michael Roll e soprattutto Shelvin Mack. La nuova Olimpia Milano di Ettore Messina continua a prendere forma ed i lavori di assestamento del roster per il neo allenatore/presidente milanese non sono ancora terminati. Si attende ormai da settimane l’ufficialità di Sergio Rodriguez e soprattutto bisognerà capire il futuro di Mike James e James Nunnally. Finora gli arrivi in casa Milano sono stati cinque. Oltre ...

Mercato Olimpia Milano – Michael Roll e Shelvin Mack in arrivo : Mike James in uscita : Doppio colpo in arrivo per l’Olimpia Milano: firmati Michael Roll dal Maccabi Tel Aviv e Shelvin Mack dai Charlotte Hornets. Mike James al passo d’addio Doppio colpo in arrivo in casa Olimpia Milano. Due profili di grande spessore alla corte di Ettore Messina. Ufficiale il biennale che lega Michael Roll, guardia-ala ex Maccabil Tel Aviv al club meneghino. Sistemati gli ultimi dettagli, è arrivata anche la firma su un biennale ...

Basket - che colpo dell’Olimpia Milano : preso Shelvin Mack! Ufficiale anche la firma di Michael Roll : Prosegue la compagna acquisti della Pallacanestro Olimpia Milano in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo in panchina di Ettore Messina, la formazione biancorossa ha ufficializzato un altro colpo di assoluto valore: dagli Charlotte Hornets è arrivato infatti lo statunitense Shelvin Mack, playmaker protagonista delle ultime stagioni di NBA con all’attivo 486 partite tra regular season e playoff. Le prime parole del 29enne nato ...

Basket - Danilo Gallinari fa sognare l’Olimpia Milano : “sarebbe bello tornarci fra qualche anno” : Danilo Gallinari fa sognare i tifosi dell’Olimpia Milano con le sue dichiarazioni: il cestista dei Thunder apre ad un possibile ritorno in futuro Dopo una buona stagione passata con il Clippers, franchigia che, nonostante qualche cessione pesante, ha comunque raggiunto i Playoff, Danilo Gallinari si ritrova a vestire la maglia dei Thunder in seguito alla trade che ha portato Paul George a Los Angeles. OKC è in pieno rebuilding e, se ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : il calendario e le date delle partite dell’Olimpia Milano. Il programma completo : Con il rilascio del calendario della stagione 2019-2020 di Eurolega, anche l’Olimpia Milano conosce l’ordine nel quale dovrà affrontare le proprie avversarie. L’avventura europea milanese parte nel segno tedesco, visto che primo avversario è il Bayern Monaco in trasferta. L’esordio in casa è previsto per l’11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas, mentre la prima sfida di cartello al Mediolanum Forum di Assago è quella ...

Padre e figlio muoiono nello stesso giorno! Il nonno e lo zio di Della Valle dell’Olimpia Milano : Un Padre e un figlio che perdono la vita in meno di 24 ore. Tragedia familiare per il cestista dell'Olimpia Milano Amedeo Della Valle che in un giorno solo ha perso il nonno e lo zio. Ferruccio Della Valle, 61enne molto conosciuto nella città di Alba è morto stroncato da un infarto, con il papà Edoardo di 92 anni che si è spento poi nella sua abitazione sempre nella città piemontese. La famiglia Della Valle è sconvolta da un doppio lutto. ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “E’ stata una vittoria esclusivamente del Coni” : “I Giochi di Milano-Cortina 2026 sono stati una vittoria esclusivamente del Coni, una vittoria del nostro mondo, ottenuta con tante persone che sono qui al tavolo. Una partita che onestamente ritenevo a dir poco complicata, ma abbiamo vinto grazie alla nostra credibilità“. Queste le parole usate del n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò (fonte: Ansa) nel corso del Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico. Il massimo dirigente ...

Mercato Olimpia Milano – C’è l’accordo con Riccardo Moraschini : biennale con opzione per un terzo anno : L’Olimpia Milano mette a segno un altro colpo di Mercato: direttamente dall’Happycasa Brindisi arriva la guardia Riccardo Moraschini Nuovo colpo in casa Olimpia Milano. Direttamente da Brindisi, alla corte di Ettore Messina arriva la guardia Riccardo Moraschini premiato come miglior giocatore italiano della scorsa Serie A. L’Olimpia Milano lo rende noto tramite un comunicato ufficiale che recita: “la Pallacanestro ...

Basket : Riccardo Moraschini firma un triennale con l’Olimpia Milano dopo la grande stagione a Brindisi : La trattativa era sostanzialmente chiusa da giorni, ma l’annuncio ufficiale è arrivato soltanto pochi minuti fa: Riccardo Moraschini, dopo la migliore stagione della carriera a Brindisi, vestirà per tre anni la maglia dell’Olimpia Milano del nuovo corso di Ettore Messina. Prodotto del settore giovanile della Virtus Bologna, oltre che nel club bianconero si è fatto le ossa a Biella e poi, nell’A2 che allora si chiamava Legadue, ...

Basket - nuovo colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Mercato Olimpia Milano – Arriva Sergio Rodriguez : colpaccio in uscita dal CSKA Mosca : L’Olimpia Milano pronta a mettere le mani su Sergio Rodriguez: la squadra meneghina si assicurerà un profilo di grande esperienza e qualità Il primo grande colpo di Mercato dell’Olimpia Milano è in dirittura d’arrivo. In uscita dal CSKA Mosca, Sergio Rodriguez si sarebbe convinto a firmare con la squadra meneghina guidata dal neo allenatore Ettore Messina. ‘El Chacho’ occuperà lo spot di playmaker, aumentando il tasso tecnico della ...