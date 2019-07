Offese al carabiniere | la prof adesso rischia di perdere la cattedra

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Pier Francesco Borgia Eliana Frontini orail licenziamento Milano - Oggi potrebbelain Storia dell'arte al liceo scientifico Pascal di Romentino (Novara) Eliana Frontini, l'insegnante al centro delle polemiche per il post su Facebook pubblicato «a caldo» dopo che si era diffusa la notizia del brutale assassinio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello. Lo stesso Ministero dell'Istruzione ha diffuso un comunicato con il quale si annuncia per oggi l'avvio del procedimento disciplinare. I dirigenti dell'Ufficio scolastico del Piemonte dovranno verificare gli addebiti contestati alla Frontini. L'insegnante aveva impietosamente commentato la foto del militare con parole inequivocabili: «Uno di meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente non ne sentiremo la mancanza». Per questa frase ora la docenteuna sospensione e la perdita della ...

