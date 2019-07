Offerte Wind Smart colpite dalle rimodulazioni Wind | fino a 2 euro in più dal 25 agosto

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Letornano a bussare alla porta di alcuni clienti: come confermato da 'tariffando.it', dal primo rinnovo successivo al 252019, lesubiranno un aumento del canone mensilead un massimo di 2(il costo è variabile in base all'offertaattiva). Come forma di compensazione per le modifiche unilaterali applicate, i clienti colpiti potranno attivare gratuitamente, entro il 30 settembre di quest'anno, un'opzione per ottenere 50GB gratis al mese per 1 anno, rispondendo 'OK50' all'SMS ricevuto (quello che vi informa dellee che dovreste, se coinvolti, aver iniziato a ricevere, come previsto dalla normativa vigente). Non ci state a pagarea 2in più al mese? Lo capiamo perfettamente (ormai tutti, o quasi, a meno che non siate passati di recente ad un altro provider o abbiate attivato una nuova SIM ex ...

