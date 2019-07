Nuova BMW Serie 1 | la concorrenza si inchina | o deve affilare le armi + Galleria

BMW Serie 3 Touring - Al volante della Nuova 330d xDrive : Dici BMW Serie 3 e pensi quasi automaticamente alla Touring: nel nostro Paese tre quarti delle vendite della media di Monaco sono infatti in versione station wagon. E anche se non è sempre stato così, tanto che la giardinetta è nata nel 1987, dodici anni dopo il lancio del modello, ormai basta guardarsi in giro per capire che in Italia la berlina tre volumi è tuttaltro che popolare. E non solo da noi, si direbbe, visto che in totale sono ...

BMW Serie 1 - Al volante della Nuova 118d Sport : Che la terza generazione della BMW Serie 1 sia stata rivoluzionata nell'impostazione meccanica, con il motore disposto in posizione trasversale e la trazione anteriore, non è certo una novità. Tuttavia, trovarsela davanti in veste definitiva ben sapendo di doverla guidare di lì a poco genera ancora sentimenti contrastanti. La devi metabolizzare, non ce n'è. Il cuore la vorrebbe con la distribuzione dei pesi al 50:50 e le ruote dietro a ...

BMW Vision M NEXT – La Nuova supercar ibrida visionaria : super sportiva che punta sul conducente [GALLERY] : BMW Vision M NEXT concept: svelata a Monaco la supercar ibrida E’ stata svelata oggi a Monaco la BMW Vision M NEXT: è questo il nome della nuova auto Visionaria di BMW. Il concept guarda al futuro senza rinunciare alla vocazione sportiva. Una silhouette sportiva e un linguaggio stilistico chiaro: nell’era della guida autonoma, la BMW Vision M NEXT punta sul conducente, sul piacere di guida e sul temperamento sportivo. Questa Vision ...

Motori – Nuova BMW X3 Special Edition in anteprima mondiale al BMW HERO Bike Festival [GALLERY] : La Nuova BMW X3 Special Edition in collaborazione con Specialized viene presentata in anteprima durante il BMW HERO Bike Festival BMW è presente in qualità di Presenting Partner alla HERO, la maratona di mountain Bike più dura e spettacolare del mondo, che si svolge dal 13 al 16 giugno 2019 a Selva di Val Gardena, nella splendida cornice delle Dolomiti Patrimonio mondiale dell’Unesco. BMW rinnova il proprio supporto alla gara di mountain ...

Nuova BMW Serie 3 Touring - In Italia con prezzi da 43.450 euro : La BMW ha diffuso il listino per il mercato Italiano della Nuova Serie 3 Touring. Per la wagon tedesca i prezzi partono da 43.450 euro per la 320d base, equipaggiata con il 2.0 litri diesel da 190 CV, che al momento rappresenta la motorizzazione dingresso. Solo la base col manuale. La gamma si articola poi in quattro allestimenti: Business Advantage, Sport, Luxury fino al più ricco M Sport. La 320d esiste sia a trazione posteriore sia ...

Motori – Nuova BMW Serie3 Touring - ecco le prime immagini [GALLERY] : Nuova Bmw Serie3 Touring, le prime immagini della bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la sua Serie3 Berlina, ma ancora non ha presentato la versione Touring, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse le immagini che ritraevano, come di prassi, ...

BMW<br> - La Nuova Serie 3 è anche Touring : La BMW rinnova la tradizione e presenta la Serie 3 Touring, che affianca la berlina recentemente presentata. Si tratta della sesta generazione dellapprezzata wagon tedesca, che giunge a 32 anni dal debutto del modello originale dopo oltre 1,7 milioni di esemplari venduti. L'impostazione è quella di sempre, con un tocco di sportività e dinamismo e uniniezione di tecnologia che le permettono di affrontare a testa alta uno dei segmenti più ...