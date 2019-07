Nuoto | Mondiali 2019 | l’Italia ha fatto la storia a Gwangju I numeri della Nazionale in

Mondiali - l'Italia fra le potenze del Nuoto a un anno dalle Olimpiadi : L'Italia si conferma una media potenza del nuoto mondiale a Gwangju chiudendo al sesto posto nel medagliere dietro le corazzate storiche della vasca: Cina che batte gli Usa 16 ori a 15; Russia al terzo posto davanti Australia e Ungheria. Per gli azzurri il bottino è di 4 ori, 6 argenti e 4 bronzi, incrementato proprio nell'ultima giornata grazie alla formidabile prestazione della 14enne Benedetta Pilato che ha conquistato il ...

Medagliere Mondiali Nuoto 2019 : la classifica delle gare in vasca - Italia quinta con 3 ori : A Gwangju (Corea del Sud) si sono conclusi i Mondiali di nuoto in vasca, inseriti all’intero della rassegna iridata riservata agli sport acquatici. Da tradizione viene stilato un Medagliere generale che comprende tutte le discipline ma naturalmente ce n’è uno riservato esclusivamente alle competizioni in piscina, l‘Italia ha chiuso al quinto posto con 7 medaglie: si tratta del miglior risultato di tutti i tempi. Oltre ai tre ...

Nuoto - Mondiali 2019. Italia : analisi di un trionfo. Progetti e avanguardia tecnica per crescere ancora in vista di Tokyo 2020 : Un trionfo. Non c’è definizione migliore da legare al bilancio dell’Italia del Nuoto in piscina ai Mondiali di Gwangju. La migliore spedizione di sempre, per medaglie conquistate, per finali ottenute, per risultati cronometrici e piazzamenti. Un tesoro di cui lo sport Italiano deve andare orgoglioso perché frutto di una crescita costante, generalizzata e non di exploit di pochi atleti ma di risultati dell’intero movimento, con tante luci e poche ...

Nuoto - Mondiali 2019 : la gara d’addio di Federica Pellegrini nella staffetta mista. La Divina è abituata a stupire : e se ci ripensasse? : Federica Pellegrini ha chiuso in bellezza il suo matrimonio con i Mondiali, la Divina ha conquistato la medaglia d’oro sui 200 metri stile libero per la quarta volta in carriera ed è salita sul podio iridato in questa distanza per l’ottava volta consecutiva: sono numeri da record, nessuno nella storia è riuscito a raggiungere certi traguardi, a conferma ulteriore della classe infinita dell’icona del Nuoto italiano. La veneta ha ...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE domenica 28 luglio. Pilato da urlo - a Paltrinieri manca qualcosa. Pellegrini : gran chiusura : BENEDETTA Pilato 10 e lode: La mettiamo al pari degli ori leggendari di Quadarella, Paltrinieri e Pellegrini perchè la ragazzina di Taranto ha compiuto un’impresa straordinaria. Che grinta, che tecnica, che determinazione per la più giovane della spedizione italiana che, al debutto, va a guardare in faccia King e si arrende alla classe della americana solo a dieci metri dal traguardo. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore vedere il ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ammette : “ultima gara iridata - ma non smetto di nuotare” : La campionessa veneta ha chiuso con i Mondiali, ma la sua carriera continuerà almeno fino a Tokyo 2020 La staffetta 4×100 mista, chiusa al quarto posto dall’Italia a Gwangju, ha rappresentato l’ultima gara di Federica Pellegrini ai Mondiali. La campionessa veneta chiude con uno splendido oro nei 200 stile libero, una vittoria che fa calare in maniera esaltante il sipario sulle sue partecipazioni alle prossime rassegne ...

Mondiali di Nuoto : Pilato - bimba d’argento. L’ultimo atto di Fede. Paltrinieri - bronzo nei 1500 : La giovanissima atleta azzurra: «Non ci credo, sono sconvolta». L’atleta, oro negli 800, arriva soltanto terzo. Quarta la staffetta azzurra

Nuoto - Mondiali 2019 : lo strano caso di Florian Wellbrock. Fuori dalla finale degli 800 sl - oro 4 giorni dopo nei 1500 sl : E’ il Mondiale delle resurrezioni improvvise, dei crolli, della caduta degli Dei e dei super giovani. Anche in un contesto del genere dove dare per scontato qualsiasi risultato esponeva a errori di valutazione marchiani, c’è un cammino anomalo che salta all’occhio ed è quello del tedesco Wellbrock, nuovo campione del mondo dei 1500 stile libero, l’uomo che ha detronizzato Paltrinieri prima dal trono europeo e poi da ...

Mondiali Nuoto 2019 – Tamas Kenderesi fermato con l’accusa di molestie sessuali ai danni di una giovane ragazza : Tamas Kenderesi fermato con l’accusa di molestie sessuali: il nuotatore ungherese, impegnato ai Mondiali di Nuoto 2019, non potrà lasciare la Corea del Sud per 10 giorni Incredibile notizia in arrivo da Gwangju. I Mondiali di Nuoto 2019 sono terminati ma Tamas Kenderesi non potrà fare ritorno a casa per qualche giorno. Il nuotatore ungherese è stato fermato dalla polizia coreana con l’accusa di molestie sessuali ai danni di una ...

Mondiali di Nuoto 2019 – La Cina davanti a tutti - l’Italia sesta con 4 ori : il medagliere conclusivo : L’Italia chiude i Mondiali di nuoto 2019 con 4 ori, la Cina al comando nel medagliere di Gwangju 2019 Sono terminati oggi i Mondiali di nuoto di Gwagnju 2019. L’Italia ha regalato emozioni incredibili, in particolar modo nella seconda settimana di sfide, con i campioni del nuoto in vasca. Gli azzurri dei tuffi non hanno portato a casa manco una medaglia, dal nuoto sincronizzato sono arrivate invece tre preziose medaglie, così ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri non progredisce più. Personale nei 1500 sl fermo al 2016 - gli avversari ora sono davanti : 14’34″04: è questo il primato italiano ed europeo di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. L’azzurro, che ha saputo vincere tutto sulle trenta vasche, sono tre anni che non migliora questo crono per varie ragioni. Un dato di fatto che giustifica quanto si è visto quest’oggi nella finale dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L’azzurro, per quanto aveva fatto vedere nel corso degli 800 sl (oro), ...

Nuoto - Mondiali 2019 : che tu sia Benedetta! Pilato talento cristallino - ora serve costruire un grande 100 rana. Già per Tokyo 2020? : Che sia Benedetta! Cantava Fiorella Mannoia un paio di anni fa a Sanremo e Benedetta Pilato forse non l’avrà vista perchè doveva andare a letto presto, dato che il giorno dopo avrà avuto qualche verifica di seconda media. Diventa difficile spiegare cosa significa vincere un argento mondiale a 14 anni, perchè è la prima volta per tutti in Italia. Magari è qualcosa di più abituale o di meno clamoroso in Cina o anche in Giappone, dove Rikako ...

Mondiali Nuoto 2019 – Italia 4ª nella 4×100 mista donne : record del mondo e oro per gli Stati Uniti : L’Italia chiude al quarto posto la staffetta 4×100 mista donne: oro e record del mondo per gli Stati Uniti davanti ad Australia e Canada L‘Italia chiude al quarto posto la staffetta 4×100 mista donne, gara conclusiva dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju, Corea del Sud. Le azzurre (Panziera, Carraro, Di Liddo e Pellegrini) chiudono in 3’56″50 firmando il record Italiano della ...

Benedetta Pilato - medaglia d’argento a 14 anni : è nata una stella ai Mondiali di Nuoto : Seconda posizione per la ranista che per un soffio non è riuscita a precedere la statunitense Lily King