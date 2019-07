Nuoto - Gwangju 2019. IL PAGELLONE DEL MONDIALE. Promossi con lode - promossi e rimandati della spedizione azzurra - perché di bocciati non ce ne sono : Ci siamo: è il momento dei bilanci e del PAGELLONE finale, degli scrutini e della consegna agli annali. No, stavolta non bocciamo nessuno, saremo tacciati di buonismo ma dopo un Mondiale del genere, a 12 mesi da Tokyo, chi faceva parte di questa Nazionale che ha retto il confronto con i grandissimi della specialità non era qui per caso e dunque merita al massimo, in caso di risultato non all’altezza delle aspettative, di essere rimandato. A ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : l’Italia chiude al sesto posto con 4 ori - vince la Cina : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Mondiali di Nuoto Gwangju - Simona Quadarella argento negli 800 metri stile libero : argento, dietro alla classe della statunitense Katie Ledecky: è un secondo posto da non dimenticare quello dell’italiana Simona Quadarella negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju. La Quadarella, già oro nei 1500 stile libero, puntava al primo posto ma ha dovuto fare i conti con la strategia vincente della nuotatrice americana: la Ledecky è partita fortissimo, dando un ritmo altissimo nelle prime quattro vasche. Poi ha ...

Mondiali Nuoto 2019 - chi sono le due atlete americane ferite nell’incidente di Gwangju : Dopo il crollo di una balconata del 'Coyote Ugly', un locale di Gwangju situato vicino al villaggio che ospita gli atleti, le due giocatrice della nazionale statunitense di pallanuoto, Kaleigh Gilchrist e Paige Hauschild, hanno dovuto ricorrere all'intervento dei medici rispettivamente per una profonda ferita alla gamba destra e una leggera al braccio destro. Oltre a loro leggermente feriti anche due componenti della squadra di maschile.

Tragedia a Gwangju : crolla parte di una discoteca durante la festa della squadra di pallaNuoto USA - due morti e numerosi feriti : I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivo della Nazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in Tragedia. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno della discoteca “Coyote Ugly” di Gwangju che stava ospitando numerosi atleti che avevano partecipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è ...

Settebello show a Gwangju : l’Italia della pallaNuoto maschile ritrova la finale iridata dopo 8 anni : E’ festa azzurra a Gwangju: il Settebello torna in una finale mondiale dopo 8 anni di assenza. Battuta l’Ungheria 10-12 Un match importantissimo, questa mattina, ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Il Settebello è sceso in vasca per sfidare la tostissima Ungheria nella semifinale iridata, che oltre a regalare il pass per la finalissima Mondiale, assegna anche la carta olimpica. Un match strepitoso per il Settebello che ha ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri-Pellegrini sovrani a Gwangju - Scozzoli squalificato nei 50 rana : E’ il momento di raccontare una giornata speciale. Come altrimenti si potrebbe definire questo day-5 dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) per i colori azzurri. Andiamo quindi ad analizzare le singole gare nel dettaglio. Si parte dagli 800 stile libero maschili. In vasca i “Gemelli diversi” Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, oro iridato nel 2017. La gara è tesa ed è il carpigiano a rompere gli equilibri con ...