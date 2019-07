Nuoto | Federica Pellegrini | “Ho tracciato una via | le italiane hanno capito che si poteva

Nuoto - Mondiali 2019 : la gara d’addio di Federica Pellegrini nella staffetta mista. La Divina è abituata a stupire : e se ci ripensasse? : Federica Pellegrini ha chiuso in bellezza il suo matrimonio con i Mondiali, la Divina ha conquistato la medaglia d’oro sui 200 metri stile libero per la quarta volta in carriera ed è salita sul podio iridato in questa distanza per l’ottava volta consecutiva: sono numeri da record, nessuno nella storia è riuscito a raggiungere certi traguardi, a conferma ulteriore della classe infinita dell’icona del Nuoto italiano. La veneta ha ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ammette : “ultima gara iridata - ma non smetto di nuotare” : La campionessa veneta ha chiuso con i Mondiali, ma la sua carriera continuerà almeno fino a Tokyo 2020 La staffetta 4×100 mista, chiusa al quarto posto dall’Italia a Gwangju, ha rappresentato l’ultima gara di Federica Pellegrini ai Mondiali. La campionessa veneta chiude con uno splendido oro nei 200 stile libero, una vittoria che fa calare in maniera esaltante il sipario sulle sue partecipazioni alle prossime rassegne ...

Chi è Dressel : il 22enne eletto Mr Figo dei Mondiali di Nuoto da Federica Pellegrini e socie : Se i sei ori conquistati a Gwangju non fossero abbastanza, l’americano Caeleb Dressel più aggiungere un altro titolo a quelli conquistati in Corea: per le nuotatrici italiane è lui Mister Figo, il più bello visto in questi Mondiali.A consegnargli (virtualmente) l’Oscar sono state Federica Pellegrini e socie, che per ingannare il tempo in albergo, nelle attese tra una gara e un’altra, hanno indetto il loro ...

Nuoto - Federica Pellegrini disputerà oggi l’ultima gara della carriera in un Mondiale : Tutte le storie hanno una fine e oggi si scriverà l’ultima pagina della splendida avventura di Federica Pellegrini ai Mondiali. Infatti la Divina nuoterà gli ultimi 100 metri in una rassegna iridata. Alle ore 15.00 la fuoriclasse di Spinea disputerà l’ultima gara della carriera in un Mondiale e sarà la staffetta 4×100 mista, in cui nella mattinata di Gwangju ha trascinato l’Italia in finale con il terzo tempo complessivo. Sarà un momento ...

Malagò estasiato da Federica Pellegrini : “oggi solo un’atleta degli anni ’80! La sua carriera dopo il Nuoto? Dico che…” : Giovanni Malagò ha solo parole di elogio per Federica Pellegrini: il commento del numero 1 dello sport italiano dopo le prestazioni in vasca dell’azzurra ai Mondiali di Gwangju Federica Pellegrini ha incantato tutto il mondo ai Mondiali di nuoto 2019 che termineranno domani a Gwangju. La Divina ha conquistato uno strepitoso oro, a 31 anni, nei 200 stile libero, confermandosi campionessa del mondo. Un risultato eccezionale, elogiato ...

Federica Pellegrini è la regina del Nuoto : Federica Pellegrini a 31 anni da compiere tra meno di due settimane (il 5 agosto) sale ancora una volta sul tetto del mondo nella sua specialità, i 200 metri stile libero vinti nella vasca sudcoreana di Gwangju col tempo di 1'54"22. Un successo enorme con un crono eccezionale, che rappresenta il miglior tempo in tessuto nuotato dalla fuoriclasse veneta. Dal lontano 2003 in cui la giovane Pellegrini si presentò a Barcellona, i Campionati ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sarah Sjoestroem la migliore dei 50 sl delle batterie - Federica Pellegrini out dalle semifinali per un soffio : E’ una Federica Pellegrini che non ti aspetti ad aprire il programma di gare della penultima giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa del mondo dei 200 sl, si è esibita più per gioco nei 50 stile libero odierni, sfiorando la qualificazione alle semifinali con il crono di 25″08. Un solo centesimo non ha sorriso all’azzurra che, comunque, non si è disperata di certo di ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ironica sui social : “forse non sto sulle palle proprio a tutti…” : La Divina ha voluto ringraziare ironicamente tutti sui social per i messaggi di complimenti ricevuti dopo l’oro nei 200 sl ai Mondiali di Gwangju L’intero mondo dello sport, e non solo, ha esaltato l’ennesima impresa di Federica Pellegrini, riuscita a confermare l’oro nei 200 stile libero femminili ai Mondiali di Gwangju. La Divina ha messo ancora una volta in fila le proprie avversarie, allungando la propria ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. Federica Pellegrini fuori dei 100 sl. Dalle 13.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI IN GARA NELLE SEMIfinali E finali DI OGGI 4.59: Appuntamento alle 13 per la sessione di finali con poca Italia ma con grande spettacolo in arrivo. A dopo, buona giornata 4.55: Mattinata non proprio esaltante per l’Italia, la quinta riservata alle batterie, ma tutto sommato non ci sono sorprese in negativo: eliminata una Federica ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini out nei 100 sl - bene Restivo nei 200 dorso : i risultati delle batterie del 25 luglio : La Divina non riesce a staccare il pass per la semifinale dei 100 stile libero femminili, mentre Matteo Restivo non delude nei 200 dorso Si apre con la sorprendente eliminazione di Federica Pellegrini nei 100 stile libero femminili la quinta giornata del programma dei Mondiali di Nuoto, in corso di svolgimento a Gwangju. AFP/LaPresse La Divina non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l’accesso in semifinale. Alto il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 25 luglio. Matteo Restivo in semifinale nei 200 dorso - una stanca Federica Pellegrini torna sulla Terra : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE FINALI IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13.00 Si è aperta questa mattina a Gwangju, in Corea del Sud, la quinta giornata di competizioni valida per il Mondiale 2019, dove al Centro Acquatico della Nambu University si sono disputate cinque batterie che precedono le altrettante finali che vivremo questo pomeriggio. Le batterie dei 100 stile libero femminili sono state in bilico fino all’ultimo per Federica Pellegrini, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. L’Italia prende fiato : eliminati Federica Pellegrini nei 100 stile - Pizzini e Carraro nei 200 rana. Restivo in semifinale nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.47: A metà della seconda batteria Australia, Canada, Germania 4.42: Vince la squadra statunitense in 7’51″58 davanti a Russia, Cina e Ungheria 4.38: A metà gara Usa, Cina, Russia 4.34: Al via la prima delle due semifinali della 4×200 stile libero donne. Non c’è l’Italia che oggi pomeriggio avrà un solo rappresentante dopo la scorpacciata dei giorni scorsi: Matteo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. L’Italia prende fiato : fuori Federica Pellegrini nei 100 stile - Pizzini e Carraro nei 200 rana. Restivo in semifinale nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.42: Vince la squadra statunitense in 7’51″58 davanti a Russia, Cina e Ungheria 4.38: A metà gara Usa, Cina, Russia 4.34: Al via la prima delle due semifinali della 4×200 stile libero donne. Non c’è l’Italia che oggi pomeriggio avrà un solo rappresentante dopo la scorpacciata dei giorni scorsi: Matteo Restivo nelle semifinali dei 200 dorso 4.32: Questa la ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio - Federica Pellegrini scarica : subito eliminata nei 100 sl. Restivo in semifinale nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.55: La canadese Pickrem vince in 2’24″53 davanti alla svizzera Mamie e alla belga Lecluyse. Ora Carraro a caccia della semifinale 3.51: La finandese Laukkanen vince la prima batteria dei 200 rana in 2’31″68 3.47: Questi i semifinalisti dei 200 dorso uomini: Murphy, Rylov, Greenbank, Kawecki, Xu, Telegdy, IrieDiener, Skierka, Restivo, Martin, Lee, Tarasevich, Rapsys, ...