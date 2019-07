Nuoto | chi è Benedetta Pilato | la nuova stella che ha battuto il record della Pellegrini

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE domenica 28 luglio. Pilato da urlo - a Paltrinieri manca qualcosa. Pellegrini : gran chiusura : BENEDETTA Pilato 10 e lode: La mettiamo al pari degli ori leggendari di Quadarella, Paltrinieri e Pellegrini perchè la ragazzina di Taranto ha compiuto un’impresa straordinaria. Che grinta, che tecnica, che determinazione per la più giovane della spedizione italiana che, al debutto, va a guardare in faccia King e si arrende alla classe della americana solo a dieci metri dal traguardo. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore vedere il ...

Chi è Benedetta Pilato - 14enne tarantina nuova stella del Nuoto : È una ragazzina 14enne di Taranto, Benedetta Pilato, la nuova stella del nuoto italiano che oggi ai Mondiali di Gwangju, in Corea, si è piazzata al secondo posto nella...

Non appena si rende conto di aver conquistato la medaglia d'argento, Benedetta Pilato si scioglie in un pianto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista azzurra chiude al quarto posto. Strapotere USA con record del mondo : Al Nambu Acquatic Center di Gwangju (Corea del Sud), nella finale 4×100 mista femminile che ha chiuso il programma dei Mondiali di Nuoto 2019, si è scritta oggi una pagina di storia italiana e internazionale della disciplina: non tanto per quello che è stato il risultato in sé della competizione ma perché questa gara, con ogni probabilità, è stata l’ultima apparizione mondiale di una delle nuotatrici più vincenti di ogni epoca, Federica ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : l’Italia chiude al sesto posto con 4 ori - vince la Cina : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Mondiali Nuoto 2019 – Benedetta Pilato pazza di gioia : “mi stavo sentendo male. King mi ha chiesto : stai bene?!” [VIDEO] : Benedetta Pilato vince l’argento ai Mondiali di Nuoto 2019 nella finale dei 50 rana. La 14enne azzurra pazza di gioia dopo la gara: la sua reazione fa ‘spaventare’ anche la King Benedetta Pilato firma un’altra strepitosa ai Mondiali di Nuoto 2019. L’ultima giornata della kermesse sudcoreana porta con sè una medaglia d’argento nei 50 rana per la giovane nuotatrice italiana che a soli 14 anni si ritrova ...

Chi è Dressel : il 22enne eletto Mr Figo dei Mondiali di Nuoto da Federica Pellegrini e socie : Se i sei ori conquistati a Gwangju non fossero abbastanza, l’americano Caeleb Dressel più aggiungere un altro titolo a quelli conquistati in Corea: per le nuotatrici italiane è lui Mister Figo, il più bello visto in questi Mondiali.A consegnargli (virtualmente) l’Oscar sono state Federica Pellegrini e socie, che per ingannare il tempo in albergo, nelle attese tra una gara e un’altra, hanno indetto il loro ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Male la staffetta maschile 4×100 misti - sorridono invece le donne : i risultati delle batterie e gli italiani in gara oggi : sorridono le azzurre della staffetta, Male gli uomini ed Ilaria Cusinato: i risultati delle batterie della notte e gli italiani in gara nell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Sono andate in scena nella notte italiana le ultime batterie dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Alle 13 si disputeranno le ultime finali, che assegneranno le rimanenti medaglie di questa edizione della rassegna iridata. Una prestazione ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : chi sono i nuovi campioni del mondo. I 13 eroi del Settebello ai raggi X : Il Settebello ritorna sul trono mondiale ad otto anni dal trionfo di Shanghai: i 13 moschettieri di Sandro Campagna annichiliscono la Spagna in finale per 10-5 e salgono ancora una volta sul tetto del mondo tingendo d’oro un torneo costellato di sei vittorie, con un percorso netto invidiabile. IL Settebello AI raggi X Marco Del Lungo: il portierone azzurro è in pianta stabile col Settebello dal 2013, raggiungendo le 170 presenze. ...

Italia campione mondiale di pallaNuoto (dominata la Spagna 10-5). Perché si chiama Settebello : L’Italia ha vinto per la quarta volta il titolo mondiale di pallanuoto. La Nazionale allenata da Sandro Campagna ha battuto la Spagna per 10-5. Una partita dominata. I tre titoli li ha vinti nel 1978 a Berlino, nel 1994 a Roma e nel 2011 a Shanghai. Ha perso due volte in finale. L’ultimo oro olimpico degli azzurri (1992) arrivò proprio battendo la Spagna dopo tre coppie di supplementari. Uno per uno: chi sono i ragazzi Italiani che alle 11.30 ...

Mondiali Nuoto 2019 - chi sono le due atlete americane ferite nell’incidente di Gwangju : Dopo il crollo di una balconata del 'Coyote Ugly', un locale di Gwangju situato vicino al villaggio che ospita gli atleti, le due giocatrice della nazionale statunitense di pallanuoto, Kaleigh Gilchrist e Paige Hauschild, hanno dovuto ricorrere all'intervento dei medici rispettivamente per una profonda ferita alla gamba destra e una leggera al braccio destro. Oltre a loro leggermente feriti anche due componenti della squadra di maschile.

Gregorio Paltrinieri - Mondiali Nuoto 2019 : “Nelle qualificazioni non ho forzato - domani terrò d’occhio Romanchuk e Wellbrock” : Dopo l’oro negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri si ripresenta in acqua ai Mondiali di Gwangju 2019 nel migliore dei modi e firma il miglior tempo nelle qualificazioni dei 1500 stile libero in 14’45″80 classificandosi davanti al campione europeo Florian Wellbrock (14’47″52) ed all’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’47″54). L’atleta emiliano, a questo punto, vola verso la terza medaglia ...

Mondiali Nuoto 2019 – Oro e record mondiale per Anton Chupkov nei 200 rana maschili : Anton Chupkov si prende la medaglia d’oro e firma il record mondiale nei 200 rana maschili: il nuotatore russo batte Wilson e Watanabe nella finale dei Mondiali di Nuoto 2019 Medaglia d’oro e record mondiale, la finale dei 200 rana maschili per Anton Chupkov porta con sé un doppio sorriso. Il giovane nuotatore russo ha fermato il cronometro sul 2’06″12 aggiudicandosi la medaglia d’oro e stracciando il primato mondiale ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : Russia-Italia 10-9. Il Setterosa chiude al sesto posto la rassegna iridata : Si chiudono con una nuova sconfitta di misura i Mondiali di Pallanuoto femminile per il Setterosa: nella finale per il quinto posto l’Italia cede 9-10 alla Russia e si deve accontentare della sesta posizione assoluta. La settima piazza invece va all’Olanda, che supera la Grecia per 11-9. Nel primo quarto apre subito le marcature Tabani, poi Avegno spreca l’occasione del raddoppio facendosi respingere un rigore. La Russia ci ...