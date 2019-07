Nozze Louis Ducruet | il mistero di Charlene di Monaco e l’omaggio a Grace Kelly

Fonte : dilei

(Di lunedì 29 luglio 2019), figlio di Stéphanie die Daniel, e la fidanzata storica, Marie Hoa Chevallier, sono convolati a. Entrambi 26enni, hanno voluto un matrimonio social e sfarzoso, con tre giorni di festeggiamenti, dal 26 al 28 luglio, e altrettanti cambi d’abito per la sposa, i cui look sono stati realizzati da Rosa Clarà e Atelier Boisanger. Insomma,davvero principesche. E in effettiha voluto rendere omaggio ai nonni, il Principe Ranieri eche non ha sconosciuto, perché scomparsa prematuramente in un incidente stradale nel 1982. Proprio come qualche settimana fa ha fatto sua cugina Charlotte Casiraghi, anche il rampollo di Stéphanie ha voluto in qualche modo che i celebri nonni fossero accanto a lui nel giorno più importante della sua vita. Così, è arrivato alla cattedrale monegasca a bordo della Chrysler Impérial 56, l’auto ...

