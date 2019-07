Noto | vacanze estive sicule per i Ferragnez | Barbara D' Urso e Gerry Scotti

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) La cittadina barocca sempre più meta del turismo d’élite che attrae vip e personaggi del mondo dello spettacolo. In questi giorni astanno trascorrendo le loro, la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez con il figlio Leone, la conduttriceD’, il presentatore, l’opinionista e cantante Cristiano Malgioglio, il comico Giorgio Panariello e i concorrenti del Grande Fratello Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Itornano aun anno dopo il matrimonio Hanno deciso di fare ritorno nella cittadina barocca Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. La fashion blogger e il rapper sono ritornati dove hanno pronunciato il fatidico sì, nella storica Dimora delle Balze, immersa nella macchia mediterranea frae Palazzolo Acreide. Insieme alla coppia anche il figlio Leone, una vacanza per ricordare i momenti felici trascorsi il primo ...

