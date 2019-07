Non sappiamo ancora molto di come è stato ucciso il carabiniere a Roma

Clima - sempre più fenomeni estremi - l'allarme della climatologa : "Non sappiamo a cosa andremo incontro" : "È innegabile che, negli ultimi anni, nel nostro paese è aumentata sia l'intensità che la frequenza dei fenomeni atmosferici estremi". A riferirlo è Marina Baldi, Climatologa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). "Dalle ondate di calore particolarmente durature alle grandinate violente, anch

Cosa c’era nello zaino? E chi ha chiamato i carabinieri? Cosa Non sappiamo del delitto : Qual è il ruolo dell’uomo derubato e Cosa conteneva lo zaino? Chi ha chiamato i carabinieri e organizzato l’appuntamento? In via Pietro Cossa c’erano altre pattuglie di rinforzo? Le domande ancora senza risposta

Libia : sindaco Mazara - 'Siamo preoccupati - Non sappiamo dove si trova il peschereccio' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Siamo preoccupati, perché fino a questo momento non sappiamo dove stanno portando il peschereccio che è stato sequestrato dalla guardia costiera libica. sappiamo solo che l'equipaggio sta bene ma nient'altro. Per ora in Libia la situazione politica è particolarmente c

Libia : sindaco Mazara - ‘Siamo preoccupati - Non sappiamo dove si trova il peschereccio’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Siamo preoccupati, perché fino a questo momento non sappiamo dove stanno portando il peschereccio che è stato sequestrato dalla guardia costiera libica. sappiamo solo che l’equipaggio sta bene ma nient’altro. Per ora in Libia la situazione politica è particolarmente complessa. Comunque, siamo in contatto con la Farnesina”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Mazara dl Vallo ...

James - ovvero a Napoli (ma non solo) Non sappiamo più goderci l’attesa : L’attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un’irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell’anima. l’attesa – Giorgio Gaber – Dall’album “Anni affollati”, 1981 “Vogliamo tutto” “Vogliamo tutto” si scriveva in Francia e poi in Italia alla fine degli anni ‘60, con Nanni Balestrini che ne fa anche il titolo di un libro. Oggi no, la frase non ha più senso, anche perché quel ...

Non sappiamo come è successo! Fratellini di 1 e 3 anni annegano nella piscina di casa : Tragedia nella contea di Fayette, in Pennsylvania, Stati Uniti, dove mercoledì pomeriggio due Fratellini di 1 e 3 anni sono morti annegati nella piscina di casa. Hunter George Smith e Hayden Lewis Smith stavano giocando nella vasca posizionata nel cortile della loro abitazione nei pressi di Whiteman Avenue a Uniontown quando si è verificato l'incidente. Quando i nonni e gli zii, che si trovavano nei dintorni, si sono resi conto che i due bimbi ...

Cosa ancora Non sappiamo sulla Luna : (Immagine: Getty Images) L’abbiamo rimirata dalla notte dei tempi. Le abbiamo dedicato canzoni, poesie e film. L’occhio vigile della scienza non ha mai smesso di osservarla. Siamo addirittura riusciti a raggiungerla di persona, sei volte, e con ogni probabilità stiamo per farlo di nuovo. Eppure non la conosciamo del tutto: la Luna serba tuttora dei segreti che ancora non siamo riusciti a disvelare. La sua origine, per esempio, è tuttora oggetto ...

Sergio Mattarella riceve le Azzurre : "Non sappiamo chi vincerà - ma voi il Mondiale l'avete vinto - in Italia" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei mondiali 2019 in Francia.“Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro Mondiale l’avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile”, ha detto il presidente alle Azzurre del ...

"Sappiamo e Non vogliamo tacere". Lettera aperta di un gruppo di giuriste in dissenso con la politica del governo sui migranti : Caro Direttore,siamo un gruppo di giuriste di diverse università italiane: crediamo che, in questo momento, il nostro lavoro debba trasformarsi in impegno vivo da portare al di fuori delle nostre aule.Le scriviamo perché desideriamo aggiungere la nostra alle tante voci che rifiutano di essere indifferenti rispetto alla tragedia che si sta compiendo nel nostro mare e sulle sue coste. Di fronte all’orrore che credevamo non ...

Antartide - il ghiaccio marino si scioglie sempre più in fretta (e Non sappiamo perché) : La quantità di ghiaccio marino antartico, al Polo Sud, sta diminuendo drammaticamente. Trentacinque anni di aumento della sua massa (il trend di crescita è durato dal 1979 al 2014) sono stati spazzati via da tre anni di improvviso declino, e gli scienziati non sanno ancora spiegarsi il motivo per cui una tendenza durata decenni si sia improvvisamente ribaltata. Lo rivela una nuova analisi satellitare: tra il 2014 e il 2017 l’estensione del ...

Hanno bandito l'insegnamento della storia e ora Non sappiamo più chi siamo : Chi non ricorda che, non molto tempo fa, uno dei due vicepresidenti del Consiglio dei ministri della nostra Repubblica, Luigi Di Maio, dichiarò di essere un ammiratore della “millenaria” democrazia francese? Questo sfondone fece scalpore, ma temo che parecchi deputati e senatori non abbiano avvertit

Formula 1 – Le folate di vento e i dubbi sui rivali - Verstappen sincero dopo le FP2 : “Non sappiamo quanto abbiano usato il motore” : Verstappen rimane fiducioso e concentrato anche dopo l’incidente nelle Fp2 a Spielberg: le parole dell’olandese della Red Bull al termine della prima giornata di prove del Gp d’Austria Nono tempo oggi pomeriggio a Spielberg per Max Verstappen, nelle seconde prove libere del Gp d’Austria, al termine delle quali è il nome di Leclerc a spiccare in vetta alla classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha ...

EA : sappiamo quante partite di FIFA giocate ma Non registriamo il tempo di gioco : Dopo aver paragonato le loot box agli ovetti Kinder Sorpresa torniamo a parlare di EA e di ciò che la compagnia, attraverso le parole della VP of legal and government affairs Kerry Hopkins, sta dichiarando di fronte a un comitato del parlamento britannico pensato anche per trattare la delicata questione loot box e dipendenza da videogiochi.In questo caso la Hopkins spiega esattamente cosa l'azienda registri sottolineando come non conteggi a ...