“Non c’è stato niente da fare” Michelle Hunziker | l’annuncio sui social

Bale-Zidane - ancora frecciate. Il procuratore del gallese : “Non c’è mai stato rapporto tra loro” : “È semplice: a Zidane non piace Gareth. Non c’è un rapporto tra di loro, non c’è mai stato“. Continua il confronto a distanza, pesante, tra l’agente di Bale Jonathan Barnett e Zinedine Zidane. Il gallese, considerato dal tecnico del Real fuori dal progetto, stava per firmare con i cinesi dello Jiangsu, ma è saltato tutto nella giornata di ieri. L’esterno ha un contratto fino al 2022 e guadagna 14,5 ...

Io e te - Pierluigi Diaco si rivolge alla Milo ma lei non lo sente : “Sandra - Sandra?” Poi gli risponde : “Non c’è bisogno di scandire così” : Nell’ultima puntata di Io e te, il nuovo contenitore pomeridiano di Rai 1, è andata in onda l’ennesima gag tra il conduttore Pierluigi Diaco e uno dei suoi ospiti, in questo caso Sandra Milo. Si doveva parlare dell’esperienza del cammino di Santiago de Compostela e per questo in studio c’era la Milo. Così il padrone di casa l’ha interpellata, chiedendole se lei avesse mai fatto il pellegrinaggio, ma lei non gli ha ...

Migranti - 141 naufraghi soccorsi dalla Guardia costiera italiana. Salvini : “Non sbarcano finché non c’è accordo per redistribuzione in Ue” : La nave “Gregoretti” della Guardia costiera italiana ha preso in carico 141 Migranti ma non ha un porto dove farli sbarcare. Da ieri sera la nave, partita da Lampedusa, è in attesa di conoscere il luogo dove dirigersi, attesa che, però, potrebbe essere lunga. Matteo Salvini questa mattina ha infatti dichiarato: “Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta ...

Salvini contro Tria : “Non vuole la flat tax. Allora nel governo c’è un problema - o è lui o sono io” : "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte. Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che del taglio delle tasse non se ne parla, o il problema è lui o sono io": così Matteo Salvini commenta le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla prossima manovra economica.Continua a leggere

Calciomercato Paris Saint-Germain - Leonardo ammette : “Non c’è nessuna offerta concreta per Neymar” : Il direttore sportivo del club parigino ha parlato della situazione Neymar, ammettendo come non ci sia nessuna offerta al momento per il brasiliano La questione Neymar continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain, l’attaccante brasiliano ha confermato ai propri dirigenti di voler lasciare il club parigino, ma al momento il Barcellona non ha affondato il colpo. AFP/LaPresse Sulla questione è intervenuto ai microfoni di ...

Real Madrid - Zidane cancella Bale : “Non c’è più posto per lui - se andrà via domani sarà ancora meglio” : L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese. LaPresse/EFE Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua ...

Salvini : “Non c’è nessun finanziamento. Sono solo colpevole di volere buoni rapporti con la Russia” : Matteo Salvini torna sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega, sostenendo di "non aver mai chiesto un euro fuori posto". L'unica cosa che riusciranno a trovare le inchieste, continua il leader del Carroccio è la "convinzione che i rapporti con la Russia siano fondamentali e che Putin sia una grande uomo di Stato".Continua a leggere

Marca - duro attacco a De Laurentiis : “Non c’è nulla da capire - il Real ha fatto il prezzo per James : se lo vuole deve pagare 40 milioni!” : Il giornale Marca attacca ADL Le ultime notizie su James Rodriguez, il giornale Marca molto vicino al Real Madrid, attacca Aurelio De Laurentiis: “De Laurentiis dice che non capisce per quale motivo il Real Madrid ha dato James Rodriguez in prestito per due anni al Bayern Monaco e non lo vuole dare al Napoli. Aurelio, non c’è nulla da capire dal momento che il cartellino appartiene al Real Madrid che a suo tempo lo ha ...

De Rossi-Boca - la conferma : “Non c’è ancora l’accordo ma siamo vicini alla conclusione” : Il futuro di Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca Juniors. Arrivano infatti conferme da parte della stessa società argentina che, interpellata dal giornale ‘La Nacion‘, ha affermato che c’è una “ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione“. Il quotidiano sudamericano sottolinea anche che “inizialmente il suo arrivo non apporterebbe grandi soluzioni ...

Ex Ilva - vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor : “Non c’è impegno da parte di tutti”. Di Maio : “Nessuno vuole chiudere” : Nessun passo avanti sull’immunità penale, in cerca di un accordo sulla sicurezza, un’apertura insufficiente sulla cassa integrazione ordinaria che dal 1° luglio riguarda 1395 operai di Taranto. Il vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal non ha portato a passi avanti concreti. Convocato dopo lo sciopero proclamato in seguito alla morte del gruista che era all’interno del mezzo ...

Salone dell’auto - vicesindaco Montanari : “Non ho motivi per dimettermi. C’è orientamento legato a poteri forti” : “La sindaca mi ha chiesto le deleghe e la carica di vicesindaco per dare un segnale di cambiamento nella sua amministrazione”. Lo ha detto Guido Montanari, vicesindaco di Torino, nel giorno in cui Chiara Appendino renderà conto al Consiglio comunale dopo il caso del Salone dell’Auto. “Io ho risposto che non ho motivi per dimettermi perché ho operato molto bene. Se Chiara ritiene di interrompere il mio lavoro è una sua ...

Alvino rivela : “Non solo James Rodriguez - c’è un altro grande sogno ed è realizzabile : Nicolas Pépé! Il Tweet : Il Tweet di Alvino su Ncolas Pépé Calciomercato, per il Napoli non c’è solo James Rodriguez, ma anche Nicolas Pépé del Lille, attaccante esterno classe ’95. Carlo Alvino conferma l’altro obiettivo e scrive così su Twitter: “James Rodriguez è l’obiettivo! Ma sento che la pista Pèpè non è irrealistica, pur essendo un giocatore così forte da essere ambito dai top club di tutto il mondo. Mi sembra di sognare invece è ...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso : “Non c’è più lo studio - aiuto - che tristezza!” : “Choc”. Così definisce Barbara D’Urso il suo giro nello studio di Pomeriggio 5, completamente smantellato. “Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5, non c’è più!”, dice mentre mostra un vero e proprio “deserto” ai suoi fan, attraverso una Instagram Story. “Sonia, non c’è più il nostro studio… qui c’erano i miei ospiti e lì c’è la scala… aiuto, che ...

Colline del Prosecco Patrimonio Unesco - le Guide turistiche : “Non c’è nulla di positivo - per questa monocoltura hanno distrutto il suolo” : “Siamo assolutamente contrari. Si tratta di una mera operazione di business che nella migliore delle ipotesi ha a che fare col commercio, non certo con lo sviluppo sostenibile, di cui andrebbe tenuto conto nella valorizzazione di un territorio. Un territorio che ora, grazie a questa consacrazione, rischia addirittura di subire danni“. Lo afferma in una nota la referente veneta dell’Associazione Guide turistiche d’Italia ...