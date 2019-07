Nokia 9 1 PureView metterà in campo connettività 5G e software fotografici evoluti

Nokia 9.1 PureView in arrivo a fine anno con supporto 5G e super fotocamera : Continuano a susseguirsi le indiscrezioni secondo cui HMD Global ha in progetto di lanciare nell'ultimo trimestre del 2019 il Nokia 9.1 PureView L'articolo Nokia 9.1 PureView in arrivo a fine anno con supporto 5G e super fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView sottoposto al durability test di JerryRigEverything : sarà il primo a cedere? : Disegnare uno smartphone con la bellezza di cinque fotocamere che rimanga gradevole sul piano estetico non è cosa semplice e tanto meno capita spesso L'articolo Nokia 9 PureView sottoposto al durability test di JerryRigEverything: sarà il primo a cedere? proviene da TuttoAndroid.

Prezioso l’aggiornamento di luglio del Nokia 9 PureView : Live Bokeh presente? : Non conosce ostacoli il Nokia 9 PureView, presentato con grande orgoglio da HMD lo scorso aprile, e che discretamente ha fatto in questi mesi pur avendo mantenuto la sua identità di device di nicchia. Il terminale sta ricevendo in queste ore l'aggiornamento con la patch di sicurezza di luglio 2019, contraddistinto dalla sigla V.4.27C. Come riportato dal portale 'NPU', trattasi di un pacchetto in grado di ottimizzare la sensibilità del ...

Nokia 9 PureView si mette finalmente a posto : ecco l’aggiornamento per la fotocamera e il lettore di impronte : Il team di Nokia ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento in alcuni mercati per il Nokia 9 PureView. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Nokia 9 PureView si mette finalmente a posto: ecco l’aggiornamento per la fotocamera e il lettore di impronte proviene da TuttoAndroid.