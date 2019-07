No Tav | al Festival alta felicità l’assemblea sulle prospettive di lotta | “Non esistono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Dopo la grande delusione per molti militanti No Tav che avevano creduto nella possibilità di un appoggio da parte del Movimento 5 Stelle in Parlamento, oggi pomeriggio aldi Venaus si è tenuta la tavola rotondadi” del movimento che da 30 anni contrasta il progetto Tav in Val Susa.ci sono mai stati Governi amici, ma è innegabile che la tentazione della delega è stata forte per una parte del Movimento No Tav – condivide la maggior parte degli intervenuti – ora è arrivato il momento di tornare uniti a contrastare con azioni dirette nonviolente come abbiamo sempre fatto quest’opera inutile e dannosa”. L'articolo No Tav, all’assembleadi: “Nongoverni amici” proviene da Il Fatto Quotidiano.

