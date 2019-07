Nistri:Rispetto e Riconoscenza per i Cc

". Lo chiede il comandante generale dei Carabinieri, Giovanni, prendendo la parola nella chiesa di Somma Vesuviana durante i funerali di Mario Cerciello Rega. "Chiedoper la famiglia, per l'uomo che era e per il Carabiniere che è morto per tutelare i diritti di tutti", ha detto. "Giusti i dibattiti,sono legittimi, ma teniamoli lontani, non oggi. E i toni non siano la dodicesima coltellata" per Mario. Ai familiari: "Cercheremo di starvi vicino perchè è quello che si fa in una famiglia".(Di lunedì 29 luglio 2019)