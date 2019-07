Nel silenzio-assenso della politica | la maglia di Cinema America un simbolo di

Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nelle scorse ore, un ragazzo che indossava la maglietta delè stato insultato e aggredito a Frosinone. È il terzo episodio di questo tipo in poche settimane, in quella che è una vera e propria offensiva contro la realtà antifascista romana, nata nel 2012 quando un gruppo di studenti decise di occupare una Trastevere, che stava per essere trasformato in appartamenti di lusso e parcheggi. “Erano di estrema destra“, ha raccontato Francesco, il 33enne aggredito. “Per come la vedo io non dovrebbe essere pericoloso indossare una maglietta”. E invece, a quanto pare, una maglietta è sufficiente per scatenare la furia fascista, come d’altronde è successo già lo scorso giugno. “Sei antifascista, levati subito ‘sta maglietta, te ne devi andare via da qua!”, l’accusa rivolta da un branco di estremisti nei confronti di un ragazzo, prima di prenderlo a testate davanti al ...

