‘Ndrangheta | 368 kg di cocaina in veliero dalla Colombia a Genova | così agenti Dea sotto

(Di lunedì 29 luglio 2019) Avevano fatto arrivare in Liguria 368 chili dinascosti in un, partito. E da lì avrebbero voluto trasportarlo fino a Reggio Calabria a bordo di un furgone da panettiere. Era certi di aver quasi chiuso il cerchio, ma non sapevano di essere stati agganciati dacopertura della Dea ormai da mesi: avevano trattato con loro la partita di droga che sul mercato avrebbe fruttato 100 milioni di euro. Ma gli uomini dell’Agenzia statunitense contro i traffici di stupefacenti hanno lasciato che tutto andasse in porto fino all’arrivo nel porto di, dove poi è scattato il blitz.la notte del 16 luglio, quando ilè attraccato, è scattato il sequestro degli oltre 3 quintali die l’arresto di 3 persone – una quarta è ricercata – legate alla ‘ndrina calabrese degli Alvaro di Sinopoli, nel Reggino. Già ...

