Napoli piange il carabiniere ucciso | Rosa Maria in lacrime sull' altare | il feretro

Napoli piange Loredana Simioli : l'attrice è morta a 41 anni - : Serena Granato Il volto comico di "Telegaribaldi", Loredana Simioli, si è spenta all'età di 41 anni. Aveva raccontato in un video la lotta contro il cancro, al grido di "Io non ho vergogna" "Il mio messaggio è che bisogna prendere tutto ciò che la vita ci offre, con forza e/o con il sorriso sulle labbra", aveva dichiarato Loredana Simioli, presentando il video in cui ha voluto raccontare, al grido di "Io non ho vergogna", la sua ...