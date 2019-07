Mps | il gip respinge la richiesta di archiviazione per Profumo e Viola nel filone sui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini ha respinto ladipresentata dalla procura nei confronti dell’ex presidente Alessandro, dell’ex ad Fabrizioe dell’ex presidente del collegio sindacale Paolo Salvadori in relazione alla vicenda del Monte dei Paschi di Siena e in particolare alla contabilizzazione delle operazioni sui derivati Alexandria e Santorini, che risalivano alla precedente gestione di Antonio Vigni e Giuseppe Mussari. Il gip, con un decreto di 9 pagine, ha disposto la “trasmissione del fascicolo ai pubblici ministeri Civardi, Baggio e Clerici per le ulteriori indagini da svolgersi nei loro confronti” entro i prossimi nove mesi. Questoera stato trasmesso per competenza da Siena a Milano ed era nato da alcuni esposti di azionisti. Al centro delle indagini, presunte false comunicazioni sociali ...

