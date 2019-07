MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | la resurrezione di Yamaha può portare un’alternativa a

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Buone notizie per gli appassionati del motomondiale, visto che la lunga pausa di quasi un mese del circus sta per terminare e i motori delle due ruote stanno per riaccendersi finalmente in vista del weekend di gara a Brno, per il GP di, decimo round stagionale. Ci eravamo lasciati un mese fa con l’ennesimo successo schiacciasassi di Marc Marquez al Sachsenring, con il catalano che ha allungato nettamente il suo vantaggio in classifica a 58 punti nei confronti del più immediato inseguitore che resta, al momento, Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati. Il forlivese è apparso però un po’ in calo nelle ultime uscite e spesso anche il compagno Danilo Petrucci è riuscito a battagliare con lui e a finirgli davanti, con una moto che, seppur non disastrosa, non sembra riuscire a compiere quello step finale che potrebbe mettere in condizione i suoi piloti di ...

SkySportMotoGP : ?? Vacanze finite ?? Si riaccendono i motori ? - news_bologna : MotoGP 2019: gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Repubblica Ceca - Flyin18T : MotoGP, GP Repubblica Ceca, Brno: gli orari di Sky e Tv8 -