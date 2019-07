Morte della campionessa italiana Marianna Pepe La scoperta sul compagno

Uno degli americani accusati della Morte di Cerciello bendato durante l'interrogatorio : Una foto che ritrae Gabriel Natale-Hjorth, uno dei due americani indagati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre viene interrogato in caserma ammanettato dietro la schiena e bendato ha monopolizzato il dibattito politico. La foto aveva cominciato a circolare sabato sera e subito il Comando generale aveva preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione di foto di persone ristrette". Il Comando ...

Almeno 36 persone sono Morte nel sud della Cina a causa di una frana : Almeno 36 persone sono morte in un paese della contea cinese di Shiucheng, in provincia di Guizhou (nel sud della Cina), a causa di una frana avvenuta il 26 luglio. Le autorità locali hanno detto all’agenzia di news cinese Xinhua

La Morte di Mario ce lo insegna : il problema delle nostre città è il mercato della droga non i migranti : La tragica vicenda del carabiniere ucciso – i fatti e il loro trattamento mediatico – è, dolorosamente, esemplare. Ci mette di fronte, con fastidiosa, perturbante evidenza, i punti oscuri e deboli del nostro mondo: un orribile compendio che meriterebbe di essere studiato nelle scuole. Eccoli:1. La categorizzazione del presunto colpevole: immediata, totalizzante. Sono stati tutti i nordafricani, ...

150 persone sono Morte in un naufragio al largo della Libia : (foto: Peter Bischoff/Getty Images) Decine di migranti, tra cui donne e bambini, sono morti giovedì pomeriggio a largo della Libia in quello che si teme possa essere stato il peggior naufragio dall’inizio dell’anno. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che ha dato la notizia, i morti potrebbero essere 150. Alcuni giornali italiani, citando fonti libiche, riportano cifre più basse (132 o 115) ...

Palermo - 38enne colpita da meningite : avviato iter per l’accertamento della Morte cerebrale : Sono precipitate nelle ultime ore le condizioni della donna di trentotto anni colpita da una meningite a Palermo. Il quadro clinico, dovuto a una meningite da streptococco e comunque non contagiosa, è stato sin da subito molto delicato. La paziente è attualmente ricoverata all’ospedale Villa Sofia.Continua a leggere

Alla Morte della madre eredita 90 mila euro - in due anni li spende tutti in gratta e vinci - la reazione della moglie è incredibile : Un piccolo tesoretto ereditato da un uomo di 60 anni dilapidato in gratta e vinci nel giro di due anni. Un uomo di Dolo a Venezia aveva ereditato dopo la morte della madre 90 mila euro. Una somma che avrebbe garantito a lui e a tutta la sua famiglia un po’ di serenità. L’uomo, invece, ha iniziato a utilizzare quei soldi per acquistare gratta e vinci. Pacchi interi di gratta e vinci acquistati da un tabaccaio vicino ...

Maxim Dadashev : chi era il pugile morto sul ring e causa della Morte : Maxim Dadashev: chi era il pugile morto sul ring e causa della morte È morto ieri, martedì 23 luglio, il 28enne pugile russo Maxim “Mad Max” Dadashev: era stato ricoverato venerdì sera a causa delle ferite riportate nel corso del match contro il portoricano Subriel Matias. Calciomercato Juventus, ultime notizie: il punto di fine Luglio Maxim Dadashev: condizioni apparse subito critiche Venerdì sera è andato in scena sul ring dell’MGM ...

Vicenza - il risveglio dal coma e il racconto della Morte dell’amica : Marianna Sandonà è morta l’8 giugno a Montegaldella, in provincia di Vicenza. A ucciderla con diciannove coltellate l’ex convivente, il camionista Luigi Segnini, 38enne di Torri di Quartesolo, in carcere a Padova. Aveva fatto tutto come di solito è consigliato alle donne che chiudono una relazione. Aveva con sé un testimone, un amico, quando è andata a incontrare per l’ultima volta l’ex, ma non è bastato. Lui ha colpito entrambi, ma l’amico non ...

Livorno - quattro delfini spiaggiati in 48 ore : si indaga sulle cause della Morte dei mammiferi : quattro delfini spiaggiati in due giorni nei dintorni di Livorno e ora si indaga sulle cause della morte. L’Istituto zooprofilattico sperimentale di Pisa e l’Arpat vogliono vederci comprendere i motivi dei decessi e quindi eseguiranno l’autopsia sulle carcasse recuperate tra il 21 luglio e martedì mattina in quattro diversi punti della costa toscana. Gli ultimi ritrovamenti, spiega l’Arpa Toscana, sono stati nel golfo di ...

Pallanuoto - Mondiali 2019. Campagna : “Cuore e determinazione - siamo in semifinale : ora partita della Morte con l’Ungheria”. Figlioli : “Cuore a 180 battiti” : L’Italia ha sconfitto la Grecia per 7-6 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2019 di Pallanuoto, gli azzurri si sono imposti in volata a Gwangju (Corea del Sud) e si sono guadagnati il diritto di affrontare l’Ungheria nel match che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della Rai. SANDRO Campagna: “Una partita ...