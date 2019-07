Milionaria senza saperlo | l’incredibile storia di Giuseppina Perazzi e la lunga lotta

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Essere milionari e non. Èdi, 69 anni, donna indigente che secondo diversi tribunali era una multi. Tutto questo grazie ad una collezione di reperti che le era stata lasciata dal compagno alla sua morte, avvenuta nel 2011: per la Soprintendenza, la collezione havalore di 107 milioni di euro. In un’informativa dei carabinieri, sono definite come testimonianze preistoriche “di straordinario interesse”, che nei mesi scorsi hanno ottenuto dalla Procura di Verona il loro sequestro in quanto “rientranti nella tutela dei beni culturali poiché appartenenti allo Stato”. “Per 26 anni sono stata la compagna di Roberto Partesotti, che lavorava come scenografo dell’Arena di Verona”, racconta. In casa, Partesotti custodiva la collezione iniziata dal bisnonno: oltre 5.000 selci lavorate da uomini preistorici e ...

