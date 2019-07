Milano e Area B - Nuovi varchi per controllare la Ztl

Milano : De Corato denuncia degrado area ex Fiar - 'autorità intervengano' : Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Falò continui e un degrado generalizzato in via Giovanni Battista Grassi, a Milano, negli spazi abbandonati dell'ex fabbrica Fiar di fronte all'ospedale Sacco, sono stati ripetutamente segnalati dai residenti della zona all'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo D

Milano : De Corato denuncia degrado area ex Fiar - ‘autorità intervengano’ (2) : (AdnKronos) – “Martedì ho informato personalmente il prefetto della vicenda: i residenti – dice – sono esasperati dalle continue molestie da parte di queste persone e sono preoccupati dei continui falò che vengono appiccati all’interno dell’area. Non si sa cosa brucino, ma dall’interno della struttura si alzano spesso colonne di fumo e nuvole nere”. De Corato vuole coinvolgere anche ...

Milano : De Corato denuncia degrado area ex Fiar - ‘autorità intervengano’ : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Falò continui e un degrado generalizzato in via Giovanni Battista Grassi, a Milano, negli spazi abbandonati dell’ex fabbrica Fiar di fronte all’ospedale Sacco, sono stati ripetutamente segnalati dai residenti della zona all’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. “La situazione in via Grassi a Roserio continua ad essere preoccupante. L’arrivo, nei giorni ...

Alla Bovisa di Milano la prima Smart Energy Area : Erogare energia verde per gli spostamenti quotidiani dell’ultimo miglio, quello che collega cioè le stazioni al punto che si deve

Milano. Area verde più bella con cento alberi di fronte all’ospedale San Paolo : È stato presentato a Palazzo Marino il progetto di arricchimento di un’Area verde a cura di Mellin. L’impegno dell’azienda, nell’ambito