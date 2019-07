Milan | non c' è ancora l' accordo per Correa | sarebbe invece quasi fatta per Leao e Duarte

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ilsta lavorando sul mercato sulla linea offensiva, cercando nuovi attaccanti, anche alla luce del fatto che Cutrone si starebbe dirigendo verso il Wolverhampton. Come riportato da Matteo Moretto di Sky Sport, la trattativa per Rafael, portoghese nato nel 1999, sembra essere nelle sue fasi finali. Per quanto riguardaAngel, non è statoraggiunto uncon l'Atletico Madrid, in quanto i Colchoneros continuano a richiedere la cifra di 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore. ...

SimoneGambino : Ulteriori conferme dal Brasile sull’affare Leo Duarte-Milan: il giocatore non si è allenato e salterà la gara contr… - Guillaumemp : Risultato bugiardo, Milan che ha fatto vedere (tante) belle cose. Squadra propositiva e sempre alla ricerca del gio… - acmilan : OP-ED è la tua storia in rossonero, il tuo racconto, la partita che non scorderai mai, la trasferta memorabile, la… -