Migranti | ancora sulla nave Gregoretti i 131 naufraghi soccorsi in mare

La nave “Gregoretti” della Guardia costiera è stata fatta ormeggiare ad Augusta (Siracusa) - ma i Migranti a bordo non sono ancora stati fatti scendere : La nave Gregoretti della Guardia costiera, che ha a bordo 131 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, è stata fatta ormeggiare nella notte tra sabato e domenica al molo NATO di Augusta, in provincia di Siracusa (Sicilia), ha

La nave “Gregoretti della Guardia costiera è stata fatta ormeggiare ad Augusta (Siracusa) - ma i Migranti a bordo non sono ancora stati fatti scendere : La nave Gregoretti della Guardia costiera, che ha a bordo 131 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, è stata fatta ormeggiare nella notte tra sabato e domenica al molo NATO di Augusta, in provincia di Siracusa (Sicilia), ha

Migranti : Conte - ‘serve Ue solidale - Italia ancora insoddisfatta’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Un aggiornamento sul tema immigrazione. Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi basato su un approccio unitario e solidale degli Stati Membri dell’Ue. I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti. Proprio in questi giorni stiamo lavorando intensamente con i ministri Salvini e Moavero perché sul tema degli ...

Migranti : Conte - ‘serve Ue solidale - Italia ancora insoddisfatta’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Un aggiornamento sul tema immigrazione. Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi basato su un approccio unitario e solidale degli Stati Membri dell’Ue. I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti. Proprio in questi giorni stiamo lavorando intensamente con i ministri Salvini e Moavero perché sul tema ...

Mai più ingannati! Il Papa prega ancora per i Migranti : Il Pontefice dice messa a favore dell'accoglienza: "I migranti sono prima di tutto esseri umani, non questioni sociali". Nel corso della mattinata di oggi, Papa Francesco ha celebrato una messa per i migranti in funzione del sesto anniversario della sua visita apostolica nell'isola di Lampedusa. Jorge Mario Bergoglio ha voluto così ribadire la sua vicinanza a coloro che cercano di raggiungere le nostre coste, pochi giorni dopo quanto ...

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Migranti - la Chiesa li ha già integrati. Anche se i fedeli ancora non lo accettano : Da un lato è vero che i cattolici praticanti italiani che sono andati recentemente alle urne hanno votato in maggioranza per la Lega. Dall’altro, però, non si può più negare che le parrocchie della Penisola sono frequentate ormai da molto tempo da numerosi Migranti che ricoprono Anche ruoli importanti nella pastorale, come del resto è giusto che sia. “Tanto al Nord come al Sud, molti fedeli stranieri hanno ruoli attivi nelle comunità dove si ...

Renato Mannheimer - sondaggio sui Migranti : il 40 per cento vuole una linea ancora più dura di Matteo Salvini : Dopo il caso della Sea Watch la questione dei migranti è tornata centrale e gli italiani non solo condividono la linea dura di Matteo Salvini ma chiedono provvedimenti ancora più restrittivi. "I risultati dalle ricerche sono eloquenti: se diversi anni fa prevaleva l'atteggiamento di apertura e gross

Milano Pride - al corteo anche le coperte termiche dei Migranti. Sala : “Strada per i diritti ancora piena di ostacoli” : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Migranti ancora su Sea Watch - capitana Carola Rackete indagata : Migranti ancora su Sea Watch, capitana Carola Rackete indagata Il Viminale: "La linea dura paga". Per la comandante, le accuse sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancata obbedienza all'ordine di una nave da guerra. Lei: "Ho 42 persone di cui occuparmi. Salvini si metta in ...

Migranti ancora a bordo della Sea Watch - indagata la capitana. Conte : “Stati Ue pronti ad accogliere i profughi” : Non si sblocca il caso della Sea Watch 3. Dopo 15 giorni, i 40 Migranti sono ancora a bordo della nave mentre la capitana Carola Rackete e' stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione Contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Anche se dalla procura sottolineano che e' un atto dovuto dopo ...

Migranti ancora a bordo della Sea Watch - indagata la capitana. “Affrontero’ tutto con il supporto dei legali : Non si sblocca il caso della Sea Watch 3. Dopo 15 giorni, i 40 Migranti sono ancora a bordo della nave mentre la capitana Carola Rackete e' stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Anche se dalla procura sottolineano che e' un atto dovuto dopo ...

Migranti : Sea watch - ancora nessuna contestazione a comandante : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Prosegue lo stallo della nave Sea watch a poche miglia dall'isola di Lampedusa con a bordo 42 Migranti. E' attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti, preso le gener

Lampedusa - Sea Watch ancora bloccata - ma sull'isola sbarcano altri 45 Migranti : Nelle acque intorno a Lampedusa è andato in scena l'ennesimo paradosso, frutto della cattiva gestione dei flussi migratori e della volontà dei ministri italiani di imputarsi nella loro lotta contro le Ong senza trovare un altro modo per ridurre gli sbarchi. E così è capitato oggi che mentre la Sea Watch è ancora a largo della costa con 43 migranti a bordo, quelli soccorsi lo scorso 12 giugno, in 45 sono sbarcati senza problemi, arrivati con ...