Messaggi 2 0 | si lavora ai nuovi Sms senza internet

Adriana Volpe : "Se non dovessi lavorare quest'anno - la Rai che Messaggio darebbe?". E chiarisce che la lettera di richiamo è del 2017 : In un video pubblicato su Twitter, Adriana Volpe ha voluto fare ulteriore chiarezza dopo l'intervista concessa al settimanale Chi, ripresa anche da noi di TvBlog.In primis, la conduttrice ha dichiarato che la lettera di richiamo che ha ricevuto dalla Rai non riguarda le recenti esternazioni contro Rai 2 ma risale al 2017:prosegui la letturaAdriana Volpe: "Se non dovessi lavorare quest'anno, la Rai che messaggio darebbe?". E chiarisce che la ...

