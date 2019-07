Mercato Juventus | Khedira dice addio | risoluzione contrattuale Ecco dove giocherà!

CalcioMercato Juventus : Sarri pone il veto - NO alla cessione : Calciomercato Juventus: Sarri dice no alla cessione dell’attaccante esterno brasiliano Douglas Costa. E’ risaputo che La Juventus abbia l’assoluta necessità di sfoltire la rosa (soprattutto da centrocampo in su) per poter fare cassa ed assegnare agli uomini mercato la liquidità che serve per piazzare gli ultimi acquisti ( Icardi, Chiesa, Eriksen, Pogba i nomi sugli […] More

CalcioMercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

CalcioMercato Juventus : la richiesta del Tottenham per Eriksen : Calciomercato Juventus: le indiscrezioni rimbalzate nei giorni scorsi dall’Inghliterra trovano conferma nelle ricostruzione della stampa di oggi. Per completare il proprio centrocampo con un uomo di qualità, capace di sfornare assist e di dare un apporto in fase realizzativa, la Juve ha puntato il danese Christian Eriksen del Tottenham. Calciomercato Juventus: la richiesta del Tottenham […] More

CalcioMercato Juventus - addio a Kean : offerta monstre! Doppia cessione in difesa : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus starebbe analizzando concretamente l’ipotesi di cedere Kean dinanzi ad un’offerta vantaggiosa e irrinunciabile. Di fatto, secondo le ultimissime indiscrezioni, l’Everton sarebbe pronto ad affondare il colpo sull’attaccante bianconero proponendo un’offerta da circa 40-45 milioni di euro. La ...

CalcioMercato Juventus : colpo dalla Premier - Dybala pedina di scambio : Calciomercato Juventus – Novità importanti dalla Spagna. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società di Corso Galileo Ferraris, avrebbe intenzione di mettere a segno un altro colpo di quelli altisonanti. La notizia è stata ripresa dalle maggiori testate sportive nazionali, ma la redazione di juvedipendenza.net non ha ancora trovato riscontro. Tuttosport riferisce di […] More

CalcioMercato Juventus news/ Per Lukaku - ok Dybala ma manca qualcosa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, per Alfredo Pedullà i bianconeri sarebbero in vantaggio rispetto all'Inter per il belga Lukaku. Allo United andrebbe Dybala?

Eurosport – CalcioMercato Juventus : altro scippo al Napoli : Calciomercato Juventus – Novità importanti arrivano direttamente dalla redazione di Eurosport. L’emittente satellitare, ha infatti riportato sulle colonne de proprio sito internet una notizia di Calciomercato che già negli scorsi mesi avevamo riportato anche noi di Juvedipendenza.net . Che i bianconeri siano alla ricerca di esterni difensivi non è certo una novità, ma su espressa […] More

CalcioMercato Juventus : possibile un clamoroso ritorno in bianconero : Calciomercato Juventus – Novità importanti in casa bianconera, ma c’è di mezzo anche l’Inter. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, in casa Juventus si starebbe pensando ad un clamoroso ritorno, quello del terzino destro del Brasile Dani Alves. L’ex Barcellona è ancora svincolato e nelle ultime settimane il suo nome è stato più volte accostato […] More

Mercato Juventus : il punto sulle cessioni del club bianconero : Mercato Juventus: il punto sulle cessioni che servono a far partire l’ultima fase del Mercato in entrata bianconero. Mattia Perin: Dopo aver sfiorato il trasferimento in Portogallo, per il portiere ex Genoa è spuntata la pista inglese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere di Torino, starebbero continuando i contatti fra l’Aston Villa e la Juve: […] More

CalcioMercato : Juventus e Manchester United valutano il possibile scambio Dybala-Lukaku : La Juventus è ritornata ieri dalla faticosa tournée asiatica e Maurizio Sarri ha concesso due giorni di meritato riposo ai giocatori. Martedì, al rientro, la squadra sarà quasi al completo. Tra gli ultimi a ritornare a Torino c’è atteso il 5 agosto Paulo Dybala, che però potrebbe anche rinunciare a qualche giorno di ferie per iniziare gli allenamenti venerdì. L'intenzione di Sarri sarebbe quella di impiegare la Joya nel ruolo di falso nove, ...

Mercato Juventus - asse Roma-Torino : pronto nuovo affare con i giallorossi : Mercato Juventus – Un tempo acerrime rivali sul campo, ora in collaborazione sul Mercato. Sono lontani i tempi in cui tra Roma e Juventus ne venivano dette di tutti i colori, dal famoso goal di Turone fino alle accese lotte per la conquista dello Scudetto che caratterizzavano il nostro calcio. Tra le due società sembra […] More

CalcioMercato - la volontà di Dybala sarebbe quella di restare alla Juventus : Queste settimane il Calciomercato potrebbe accendersi anche perché la sessione estiva di trasferimenti è ancora molto lunga, e le sorprese potrebbero non mancare. Infatti, le società sono ancora al lavoro e in particolare la Juventus potrebbe regalare a Maurizio Sarri un nuovo attaccante. Il club bianconero avrebbe scelto di cedere Gonzalo Higuain e Moise Kean perciò qualcuno dovrà necessariamente arrivare. I nomi che interesserebbero alla Juve ...

CalcioMercato Juventus - Lukaku : giorni di fuoco ma il belga vorrebbe l’Inter : La telenovela Romelu Lukaku per il Calciomercato della Juventus e dell'Inter sta per entrare nel suo momento decisivo. Ieri il giocatore, sui social, ha annunciato novità nei prossimi giorni. Nella foto pubblicata c’era anche Federico Pastorello, membro dell’entourage del belga che, nei giorni scorsi, è tornato dalla tournée in Asia del Manchester United, in anticipo rispetto ai programmi dei Red Devils, proprio per incontrare il procuratore e ...

CalcioMercato Juventus : la lista delle meraviglie per il centrocampo-I NOMI : Calciomercato Juventus: il centrocampo non ha convinto il neo tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che ha chiesto rinforzi. Il fulcro del gioco bianconero della prossima stagione sarà inevitabilmente il centrocampo, che è il reparto nel quale la Juve sta scontando e palesando le maggiori difficoltà. Il gioco ruoterà intorno alla fantasia di Miralem Pjanic, al […] More