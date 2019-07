Meloni | quando ho fatto tweet su magrebini mi sono fidata della stampa

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roma – “Il miosugli assassiniera indipendentre dalla nazionalita’. Per me un assassino e’ sempre un assassino, ed e’ questo che la sinistra non mi perdona. Abbiamo commentato una notizia cosi’ come lal’aveva data, e io mi fido. Anche Paolo Gentiloni haundi commento uguale”. Lo dice Giorgia, leader Fratelli d’Italia, intervistata dalla Dire. L'articolohosumiproviene da RomaDailyNews.

