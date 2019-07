Meghan Markle e il Principe Harry | foto

Meghan Markle : ecco le donne che ammira maggiormente - : Elisabetta Esposito Meghan Markle è stata ospitata come editor di Vogue e ha dedicato la copertina alle 15 donne che ammira di più: ecco chi sono e i loro ruoli Meghan Markle è guest editor per il numero di settembre di Vogue, nell’edizione destinata al Regno Unito. Come riporta l’Irish Mirror, la duchessa di Sussex, anziché dedicare la copertina a un solo personaggio, ne ha scelti ben 15 tra le donne che ammira di più e che per lei ...

Questo mese gli abiti di Meghan Markle esposti in una mostra temporanea a Beverly Hills - : Carlo Lanna In America c'è una mostra celebrativa in onore di Meghan Markle che ricorda il periodo in cui la duchessa era attrice e interpretava Rachel Zane nella premiata "Suits" Tutti sono a conoscenza del passato di attrice e influencer di Meghan Markle, prima di diventare duchessa di Sussex e prima ancora di legarsi sentimentalmente al principe Harry. Celebre è la sua apparizione in Suits, serie legale trasmessa in America, in ...

Meghan Markle torna a lavorare e inizia da Vogue - : Roberta Damiata Come avevamo anticipato tempo fa la Duchessa del Sussex Meghan Markle è tornata a lavorare e lo ha fatto in un ambito che ama particolarmente quello del giornalismo con la rivista Vogue Ve lo avevamo annunciato qualche tempo fa, e avevamo ragione. Meghan Markle ha iniziato a lavorare e lo ha fatto su Vogue UK. Sarà infatti curatrice e ospite del numero di settembre di British Vogue e sulla copertina ha messo 15 donne ...

Meghan Markle - editor di British Vogue per intervistare Michelle Obama : «Forces for Change», il numero di settembre di British Vogue «Forces for Change», il numero di settembre di British Vogue A tre anni dalla celebre copertina per i primi 100 anni di British Vogue, che vedeva protagonista Kate Middleton, anche Meghan Markle apparirà tra poche settimane nella prestigiosa rivista inglese. Ma non come modella sulla cover. Kate Middleton sulla cover di giugno 2016. La duchessa di Sussex, che da sempre è appassionata ...

Meghan Markle - le regole per i vicini di casa fanno infuriare. Interviene il Palazzo : Meghan Markle, con il beneplacito del marito Harry, ha imposto ai vicini di casa regole severissime, che in alcuni casi rasentano l’assurdità. Lady Markle, molto più che Harry, è ossessionata dalla propria privacy e pare abbia stilato una lista recapitata al sindaco di Windsor dove pretende che gli abitanti del posto seguano una serie di dettami. A pubblicare l’elenco è il Sun. Tra le pretese si trovano: il divieto di salutare i ...

Meghan Markle di nuovo incinta? Ecco quando ha pianificato la seconda gravidanza : I fan dei royals sono in allerta: da giorni infatti impazzano le voci sulla possibilità di un’imminente nuova gravidanza di Meghan Markle. Da quando un’esperta di casa Windsor ha lanciato l’indiscrezione che i duchi di Sussex sono ansiosi di regalare uno o più fratellini al loro piccolo Archie, la stampa scandalistica britannica si è scatenata sulle ipotesi relative a una nuova nascita a Frogmore Cottage. I neo genitori, Meghan e Harry, si ...

Meghan Markle - la follia : dieta vegana per Archie. La reazione furibonda della Regina Elisabetta : "Sua Maestà non accetterà mai che il piccolo Archie venga cresciuto come vegano". Queste le parole della Regina Elisabetta , secondo una fonte vicina alla famiglia reale al tabloid Daily Express. Pare che Meghan Markle voglia allevare il royal baby con un'alimentazione priva di carne e di derivati a

Meghan Markle - la Regina la mette in guardia sui festeggiamenti per il suo compleanno : Mancano pochi giorni al compleanno di Meghan Markle e fervono i preparativi, che però, sono sotto il controllo vigile della Regina. In occasione del 38° compleanno della duchessa di Sussex, che si terrà il 4 Agosto, si prospetta una grande festa al Castello di Balmoral. Secondo quanto trapelato da alcune fonti reali, la Regina, ha in qualche modo preso il tacito controllo dei festeggiamenti in onore della moglie del principe Harry. In ...

