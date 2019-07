Medagliere Mondiali nuoto 2019 | la classifica delle gare in vasca | Italia quinta con 3 ori

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia scivola al 13esimo posto con 6 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : l’Italia centra altri quattro podi. Secondo posto nel Medagliere! : Arrivano altre quattro medaglie per l’Italia nella seconda ed ultima giornata di finali ai Mondiali Under 23 di Canottaggio: a Sarasota, negli Stati Uniti, tutti gli undici equipaggi italiani in lotta per le medaglie sono saliti sul podio, conquistando sei ori, un argento e quattro bronzi, per il Secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Oggi per gli azzurrini ci sono una vittoria, un Secondo posto e due terzi, oltre ad ...

Mondiali di nuoto 2019 – La Cina davanti a tutti - l’Italia sesta con 4 ori : il Medagliere conclusivo : L’Italia chiude i Mondiali di nuoto 2019 con 4 ori, la Cina al comando nel medagliere di Gwangju 2019 Sono terminati oggi i Mondiali di nuoto di Gwagnju 2019. L’Italia ha regalato emozioni incredibili, in particolar modo nella seconda settimana di sfide, con i campioni del nuoto in vasca. Gli azzurri dei tuffi non hanno portato a casa manco una medaglia, dal nuoto sincronizzato sono arrivate invece tre preziose medaglie, così ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : l’Italia chiude al sesto posto con 4 ori - vince la Cina : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

