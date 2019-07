Med Free Orkestra | Giancane | Rino Gaetano Band al Parco Schuster dall’ 1 al 7 agosto

Mediterraneo da remare 2019 #PlasticFree : tappa in Sicilia e sulle coste italiane : Dopo Napoli e Amalfi, nel cuore della splendida Costiera, proseguendo per Sperlonga e Marina di Fondi, in provincia di Latina, la campagna nazionale “Mediterraneo da remare” #PlasticFree, giunta quest’anno alla 9ª edizione, farà tappa in Sicilia, sabato 13 luglio 2019, ai Giardini di Naxos, in provincia di Messina, con appuntamento al Lido di Naxos (Lungomare Schisò) promosso dalla Fondazione UniVerde e dall’Associazione culturale ...