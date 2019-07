Mario Cerciello Rega | folla in chiesa | sulla bara le foto del matrimonio e la maglia del

Mario Cerciello Rega - folla in chiesa : il lungo applauso all'arrivo del feretro Diretta : Carabiniere ucciso, un lungo applauso delle oltre mille persone radunate fuori dalla chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana ha accolto il feretro del vicebrigadiere...

Conte : 'Mario Cerciello Rega vittima - Italia è stato di diritto e bendare è reato' : Oggi, lunedì 29 luglio, è il giorno dei funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso in servizio da parte di due giovani studenti americani in vacanza a Roma. E proprio poche ore fa si è fatta sentire anche la voce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier, facendo riferimento alla foto del ragazzo californiano bendato (e alle polemiche suscitate in tutto il mondo) ha voluto ricordare, con un post su Facebook, che l'Italia ...

I funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana : Lucio Perotta 10:59 AM È completamente piena la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso a Somma Vesuviana dove, alle 12, saranno celebrati i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Alcune decine di persone, quasi tutti conoscenti del militare, hanno già preso posto tra i banchi della chiesa, retta dai Francescani.All’esterno sono allineate le corone di fiori del Presidente della Repubblica, ...

La sottoscrizione del Messaggero per Mario Cerciello Rega - eroe silenzioso : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è morto sul campo mentre difendeva la sicurezza di Roma. Di tutti quei romani e dei turisti di ogni parte del mondo che ogni giorno attraversano...

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla camera ardente di Mario Cerciello Rega : L’emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all’arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di Pietà. Domani a Somma Vesuviana nel napoletano i funerali del militare dell’Arma ucciso con 11 coltellate inferte da Elder Finnegan Lee nel cuore di Roma. Il dato è emerso dall’ autopsia svolta ieri all’istituto di medicina legale della ...

Mario Cerciello ucciso con 11 coltellate. Trovato il pusher - indagato per spaccio con l'intermediario : Ha un volto il pusher che la notte tra giovedì e venerdì ha ingannato i due ragazzi californiani fermati per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega,...

Carabiniere ucciso - sono state 11 le coltellate inferte a Mario Cerciello Rega : sono state undici in totale le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. Il dato è emerso dall’ autopsia

La folla composta alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega : Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in Piazza del Monte di Pietà per dare l’ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. In tanti hanno in mano dei fiori, altri si fanno il segno della croce, altri ancora si chiedono come sia stato possibile morire così. Verso le 15:30 è arrivata la moglie del Carabiniere ucciso che ha accompagnato il feretro.Seduti ...

Azioni disciplinari da Miur e Ordine Giornalisti contro la prof che ha insultato Mario Cerciello Rega : L’Ufficio scolastico regionale del Piemonte aprirà lunedì un procedimento disciplinare nei confronti di Eliana Frontini, l’insegnante novarese finita nella bufera per quel “uno di meno” scritto su Facebook a proposito del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La docente di storia dell’Arte, che si è scusata e ha chiuso il suo profilo social - “ho già fatto troppi danni” -, ...

