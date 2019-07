Maria Monsè a 45 anni sceglie la fecondazione assistita | Voglio le foto con il

Maria Monsè : “Faccio un figlio con la fecondazione assistita” : Maria Monsè vuole un altro figlio a 45 anni Maria Monsè è pronta a diventare di nuovo mamma. La soubrette lanciata da Non è la Rai vuole dare un fratellino o una sorellina alla piccola Perla Maria, che oggi ha 12 anni. In realtà il progetto di allargare la famiglia è nell’aria da tempo ma […] L'articolo Maria Monsè: “Faccio un figlio con la fecondazione assistita” proviene da Gossip e Tv.

Maria Monsè sexy bagnina sui social/ Video - gli haters : 'non hai proprio niente da..' : Maria Monsè in versione sexy bagnina su Instagram. Il Video scatena i commenti degli haters: 'non hai proprio niente da...'.

Maria Monsè : "Francesca De André? A 45 anni - io sono decisamente meglio di lei!" : Abbiamo perso il conto delle litigate scatenate da Francesca De André all'interno della casa del Grande Fratello 16, il reality show andato in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso.Anche fuori dalla casa di Cinecittà, nei giorni successivi, sempre nei talk show condotti dalla D'Urso, Live - Non è la D'Urso e Pomeriggio Cinque, la De André ha discusso praticamente con tutti quelli che le sono capitati a tiro.prosegui la letturaMaria ...

Il mio décolleté è migliore! Maria Monsé accusa Francesca De André : Francesca De André è accusata da Maria Monsé di averla offesa sull'aspetto fisico, a Pomeriggio 5. Dopo essere stata l'indiscussa protagonista del Grande Fratello 16, il reality-show condotto da Barbara d'Urso, Francesca De André è tornata al centro del gossip. A far parlare di Francesca è un'importante indiscrezione rivelata da un'opinionista di fiducia della d'Urso, Maria Monsé, la quale ha confidato di essersi sentita offesa in un ...

Francesca De Andrè e Maria Monsè Ai Ferri Corti! : Non c’è pace per Francesca De Andrè. Ora la ragazza deve vedersela con l’ira funesta di Maria Monsè, sua collega nei salotti di Barbara D’Urso. Ecco i dettagli sulla lite del momento! Sembra che per Francesca De Andrè non ci sia un’attimo di pace. Dopo avere litigato e battibeccato praticamente con metà del mondo dello spettacolo ora la nipote del celebre cantautore si trova a fare i conti niente di meno che… con ...