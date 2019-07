Marca | Si allontana l’ipotesi Atletico Il Napoli di nuovo in corsa per James

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sempre meno chiaro il futuro diRodriguez. Se nei giorni scorsi era apparso sicuro che il colombiano dovesse restare a Madrid e passare all’, ci sono poi state conferme che Florentino Perez avesse deciso di tenerlo dopo l’infortunio ad Asensio. Ieri è arrivata invece la notizia che Bale non si trasferirà più in Cina dal momento che la famiglia non è disposta ad un passo del genere. Si rimescolano le carte dunque e tutto può ancora cambiare.scrive del pessimismo dell’che vede sempre più lontana la possibilità di arruolareRodriguez. Nonostante la chiara volontà di Zidane di non avere il colombiano in squadra, ci sarebbe innanzitutto il timore dei Blancos di vendere il loro gioiello ai diretti rivali. Salgono dunque, secondo, le quotazione delnell’affare. Il club di De Laurentiis non aveva mai considerato veramente ...

napolista : Marca: Si allontana l’ipotesi #AtleticoMadrid. Il #Napoli di nuovo in corsa per #JamesRodriguez In continua evoluzi… - SiamoPartenopei : MARCA - Il Real Madrid spera di vendere James al Napoli, sabato il giorno chiave: l'Atletico si allontana - MondoNapoli : Marca - James si avvicina all’Atletico: Il colombiano felice di rimanere a Madrid. il Napoli si allontana -… -