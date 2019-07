Maradona dopo l’operazione | “cammino come quando avevo 15 anni” VIDEO

Non mi flagello per aver amato Sarri il più grande spettacolo dopo Maradona : Perché tutto questo astio? Amici napolisti e antiSarristi: devo definirvi tali, perché non avete un’identità tattico-calcistica precisa. Lodavate Mazzarri, lodavate Benitez a oltranza anche durante l’era di Sarri, adesso lodate Ancelotti e ve la prendete con i nostalgici del bel gioco. La domanda devo girarla, uguale e contraria: perché tutto questo astio? Sembra che voi disprezziate qualunque trascendenza dello sport, qualunque cosa tracimi dai ...