Mamma e figlia vanno a trovare un’amica quello che accade dopo è terribile

Antonella Clerici - la foto della figlia a cavallo scatena gli haters : orrore contro la ragazzina e sua Mamma : Questa volta è Antonella Clerici ad esser finita nel mirino degli haters. A scatenare commenti irriferibili, è stata una fotografia che l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ha postato sulla sua pagina Instagram. La foto incriminata ritrae sua figlia Maelle, nata dalla relazione con l'ormai ex Edd

Mamma e figlia muoiono durante il parto : Rebecca si sarebbe sposata tra due settimane : Rebecca Sargeant e la sua bambina sono morti durante il parto lo scorso 19 luglio. La donna lascia un bimbo di 15 mesi, il suo partner e quattro figliastri "che amava come se fossero miei". Una tragedia che ha lasciato sconvolta tutta la comunità di Chelsea, sobborgo di Melbourne.Continua a leggere

Omicidio Vittorio Veneto - le due donne si erano conosciute su Second Life : erano “Mamma e figlia” : Patrizia Armellin, 52 anni, e di Angelica Comaci, 24, erano legate da un rapporto patologico, lo stesso che le porta a considerarsi madre e figlia e che è nato dentro il mondo virtuale di Second Life, in rete. Lo ha detto chiaramente il pubblico ministero in merito all'Omicidio di Paolo Vaj, 57 anni.Continua a leggere

Europei Atletica Under 20 - il salto da medaglia d’oro di Larissa Iapichino. Così la figlia di Fiona May replica l’impresa della Mamma : A 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea Under 20 del salto in lungo. L’azzurra trionfa con 6,58 (+1.2), argento alla svedese Tilde Johansson (6,52) e bronzo alla britannica Holly Mills (6,50). Iapichino sale sul gradino più alto del podio nella stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna. È il quarto oro azzurro nella rassegna continentale in Svezia (eguagliato il ...

Silvia Toffanin - Mamma dolcissima con la figlia Sofia : Silvia Toffanin, l’adorata conduttrice di Verissimo, è stata ‘pizzicata’ in vesti completamente diverse dal solito. L’ex letterina sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli: Sofia e Lorenzo Mattia. Li vediamo spesso a Portofino ma appena arrivano i primi raggi di sole Silvia Toffanin e il suo compagno arrivano a Santa Margherita Ligure. In spiaggia, come mostrano le foto di Oggi, si godono tutto il relax di ...

Caterina Balivo - vita da Mamma : il legame con la figlia del marito : Caterina Balivo e il rapporto con la figlia di suo marito La conduttrice di Vieni da me, dopo aver chiuso con successo la prima edizione del talk show in onda su Raiuno, in questo momento si sta godendo un po’ di vacanza, dedicandosi anche al ruolo di madre. Caterina Balivo è sposata con l’imprenditore Guido […] L'articolo Caterina Balivo, vita da mamma: il legame con la figlia del marito proviene da Gossip e Tv.

San Gennaro Vesuviano - papà lancia la figlia dal balcone. La disperazione della Mamma medico : ha provato a rianimarla : Quando l'ha vista a terra, immobile e con la testina reclinata su un lato, si è precipitata fuori da casa, ha preso il corpicino tra le mani e con tutto il fiato che aveva in petto ha...

"Figlia mia - ci rincontreremo". Messaggio in bottiglia della Mamma di una 14enne morta alla Manchester Arena arriva sulle coste salentine : Dall’Inghilterra al Salento con un Messaggio di speranza, amore e le parole di una madre per una figlia scomparsa prematuramente: il mare pugliese restituisce il ricordo di una ragazzina di appena 14 anni, Sorrell Leczkowski, uccisa insieme ad altre ventuno persone nell’attentato terroristico di Manchester del 22 maggio 2017, quando un kamikaze si fece esplodere al termine del concerto della cantante americana Ariana Grande.Spinta ...

Chi è Maya Hawke? La stella di “Stranger Things” è figlia di papà Ethan e Mamma Uma Thurman [GALLERY] : La serie di successo Stranger Things presenta un nuovo personaggio nella sua terza stagione, interpretato dall’attrice e modella newyorchese Maya Hawke. Hawke è nata l’8 luglio del 1998: ha appena compiuto 21 anni. In tenera età, le è stata diagnosticata la dislessia, che ha portato la giovane attrice a cambiare spesso scuola quando era più piccola. Nel 2016, Hawke ha frequentato la prestigiosa scuola di recitazione Juilliard, che ha poi dovuto ...

La Mamma di Giulia Salemi attacca Monte e mostra dispiacere per il rapporto con la figlia un pò perso : La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani non ci sta e attacca Francesco Monte Francesco Monte e Giulia Salemi, come sapranno tutti a menadito, si sono lasciati. Lui, oltretutto, in base agli ultimi gossip circolati in rete, pare abbia già voltato pagina, iniziando a frequentare un’altra ragazza. Ma non è finita qua perchè anche Fariba Tehrani ha … Continue reading La mamma di Giulia Salemi attacca Monte e mostra dispiacere per il rapporto ...

Vittorio è un galantuomo - mia figlia è fragile! Parla la Mamma di Katia Fanelli : La madre di Katia Fanelli ha un ottimo rapporto con il genero Vittorio Collina. Nel corso dell'intervista a "Uomini e Donne Magazine", la donna spiega di apprezzare le maniere del genero: "È un galantuomo, un uomo d'altri tempi e mia figlia ha le sue fragilità. Spero che le cose non vadano male per loro". La madre di Katia Fanelli ha un ottimo rapporto con il genero Vittorio Collina. Nel corso dell'intervista, la donna spiega di amare molto le ...

Sculaccia la figlia con un cucchiaio di legno! Mamma denunciata e condannata : Dopo aver colpito con un cucchiaio di legno la figlia capricciosa una donna di Perth, in Australia, è stata denunciata e sottoposta a un processo: tutto ha avuto inizio lo scorso autunno, quando la donna ha scoperto che la figlia aveva aperto il frigorifero e mangiato un hamburger nel quale aveva nascosto delle compresse per curare i suoi cani. La bambina, che pure aveva fatto pranzo poco prima, senza curarsene e senza chiedere nulla aveva ...