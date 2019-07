Maltempo Roma | Ama | “Oltre 50 interventi straordinari nelle ultime 24 ore”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) “A seguito dell’intensa ondata diche ha interessato la Capitale, Ama, su richiesta della Centrale operativa comunale (Coc) e in collaborazione con la Protezione civile e la Polizia diCapitale, ha effettuato solo ieri oltre 50mirati per la rimozione dei detriti dal manto stradale“. Lo comunica in una nota Ama. “Le forti precipitazioni – spiega – unite alle raffiche di vento hanno causato in vari quadranti cittadini anche il rovesciamento di alcuni cassonetti. Squadre addette sono quindi intervenute e stanno tuttora intervenendo per riposizionare i contenitori e rimuovere i rifiuti fuoriusciti pulendo le postazioni. Fra i mezzi impiegati, anche le spazzatrici con agevolatore idraulico particolarmente indicate per la rimozione dei detriti da cigli e bordi stradali. Proseguono anche oggi, ove necessario,...

emergenzavvf : #Maltempo #Roma, oltre 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco in tutta la provincia per alberi caduti, allagamenti… - Danae0308 : RT @virginiaraggi: Oltre 150 interventi in tutta Roma coordinati dal Coc, il Comitato Operativo Comunale, dopo l'allerta meteo che ha colpi… - CassandraBiBa : RT @romatoday: Maltempo a Roma: allagamenti, buche sull'asfalto e alberi in strada. Interventi in tutta la città -