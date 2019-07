Maltempo | recuperato il corpo del turista disperso in mare in Salento

Maltempo : escursionista recuperato nella notte sul Gran Sasso : I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione dell’Aquila, congiuntamente ai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la scorsa notte sono stati impegnati in una operazione di recupero di un escursionista del Frusinate, bloccato sulla via Normale che collega Corno Grande a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. L’uomo, dopo aver percorso la via alpinistica delle Tre Vette, che collega la cima orientale del Gran ...