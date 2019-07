Maltempo | furiose mareggiate in Calabria | tragedia sfiorata tra le onde a Palmi | bambina

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Poteva essere ladell’incoscienza: da giorni segnaliamo la pericolosità delle condizioni meteo per queste ore al Sud Italia e in modo particolare nel basso Tirreno per leprovocate dal maestrale, ma tanta gente incurante delle previsioni continua a frequentare le spiagge e i litorali come se non ci fosse alcun rischio. Ilche ha già provocato 4 morti nel weekend al Centro/Nord Italia, s’è spostato al Sud: il maestrale soffia impetuoso, le temperature sono crollate e il mar Tirreno è agitato con fortisulle coste esposte a ovest e nord/ovest. In provincia di Reggio, il mare è furioso su tutta la fascia tirrenica. Stamattina alle 10:30 sulla spiaggia di, investita daalte oltre 3 metri, un gruppo di bagnanti coraggiosi e un intrepido e preparato bagnino del Lido Ulivarella (rischiando sulla propria pelle) hanno ...