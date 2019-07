Maltempo : domani temporali in Veneto - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Dopo il Maltempo del fine settimana, la situazione meteorologica in Veneto è migliorata. Ciò nonostante, per la giornata di domani, si prevedono altri temporali, anche di forte entità, nell’area dolomitica. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica e Idraulica sulla Rete ...

Meteo Protezione Civile domani : forte Maltempo su molte regioni - il bollettino dettagliato : Una intensa perturbazione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità nella giornata di domani sull'Italia. Le aree più colpite saranno quelle...

Liguria : caldo in attenuazione da domani - attenzione al Maltempo nel weekend : Liguria ancora nella morsa del caldo, che oggi ha raggiunto il suo apice, anche se dalle prossime ore potrebbe arrivare un’attenuazione delle temperature, spiega l’Arpal, l’agenzia regionale per l’ambiente della Liguria. “Il caldo – hanno spiegato i previsori – inizierà lentamente ad attenuarsi da domani: l’approssimarsi di una profonda saccatura atlantica determinerà, infatti, un progressivo ...

Maltempo : temporali sulle Dolomiti venete - da domani stato di attenzione : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Dal pomeriggio di domani, mercoledì 17 luglio, sulle aree Dolomitiche sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con probabilità di fenomeni intensi, pur se contenuta. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrat

Maltempo : temporali sulle Dolomiti venete - da domani stato di attenzione : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – Dal pomeriggio di domani, mercoledì 17 luglio, sulle aree Dolomitiche sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con probabilità di fenomeni intensi, pur se contenuta.Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo anche intenso al Sud : Nella giornata di domani il maltempo si sposterà al Centro-Sud. Piogge e temporali di forte intensità colpiranno in particolare le zone ioniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo Piemonte - piogge abbondanti e neve oltre i 2500 metri : da domani bel tempo e aumento delle temperature : Nel pomeriggio è cessato il Maltempo in Piemonte, che ha portato piogge abbondanti e neve oltre i 2500 metri. I valori più significativi registrati dalle stazioni meteo della rete di Arpa a Treiso (Cuneo), 122mm, Torino, 121mm, Acqui Terme (Alessandria), 119mm, Loazzolo (Asti) 110mm. La stazione di Caldirola (Alessandria) ha registrato 78mm con un massimo di 45mm in un’ora. Da domani – spiega Arpa – “la rapida espansione ...

Maltempo : domani sera allerta a Milano per fiumi Seveso e Lambo : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Le forti piogge previste dalle 18 di domani hanno messo in allerta il Comune di Milano e il centro meteo regionale lombardo, che ha emanato un codice giallo per l’area nei pressi dei fiumi Seveso e Lambro. Temporali e vento forte arriveranno dal pomeriggio e potrebbero proseguire fino a lunedì con il rischio di esondazioni dei due fiumi.Il Comune ha quindi disposto l’attivazione del Centro ...

Allerta Meteo Abruzzo : Maltempo nel weekend - criticità “arancione” fino a domani : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo ha reso noto che fino alle 24 di domenica, 14 Luglio, l’Allerta Meteo arancione interesserà i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro per il possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi. Sulle restanti zone della Regione, Bacini dell’Aterno e Marsica, prevista Allerta gialla per rischio idrogeologico per ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte Maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Meteo : domani pesante Maltempo - perturbazione attraversera' quasi tutta Italia : Le condizioni del tempo sul Mediterraneo stanno rapidamente mutando grazie ad un sensibile stravolgimento del quadro barico in tutta Europa, il quale sarà determinante nei prossimi giorni nel tenere...

Maltempo Napoli - domani chiusi i parchi cittadini per allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valido dalle 10 alle 18 di domani mercoledì 10 luglio anche sulla zona di Napoli. I parchi pubblici cittadini resteranno quindi chiusi nella giornata di domani vista la previsione di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità e si ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo da nord a sud e brusco calo termico : Nella giornata di domani una perturbazione accompagnata da aria decisamente più fresca attraverserà l'Italia apportando un peggioramento anche al centro-sud. Previsti piogge e temporali anche di...

Maltempo e tennis - Djokovic-Thiem sospesa - slitta a domani : E’ stata prima sospesa e poi rinviata a domani, causa Maltempo, la sfida tra il numero uno al mondo Novak Djokovic e Dominic Thiem, numero 4 del tabellone e del ranking, seconda semifinale del Roland Garros. Il match, hanno annunciato gli organizzatori, riprenderà domani a mezzogiorno. La partita è stata interrotta al terzo set sul risultato di 6-2, 3-6, 3-1. L'articolo Maltempo e tennis, Djokovic-Thiem sospesa, slitta a domani sembra ...